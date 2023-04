Nets, Warriors in Clippers doma

V košarkarski ligi NBA bodo Brooklyn Nets na domačem igrišču poskušali priti do prve zmage proti Philadelphia 76ers, ki so sicer dobili obe domači tekmi. Tudi branilci naslova prvaka, Golden State Warriors, so v Sacramentu doživeli dva poraza in se bodo med žive poskušali vrniti doma v San Franciscu, medtem ko so LA Clippers že v Arizoni proti Phoenix Suns iztržili neodločen izid 1:1 v zmagah in doma igrajo za vodstvo v seriji.