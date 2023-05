Izjemni Srb "obračunal" z lastnikom Phoenixa #video

V končnici lige NBA je iz tekme v tekmo vse bolj vroče. Napetost narašča, pomemben je boj za vsako žogo in igralcem v ključnih trenutkih vse bolj popuščajo živci. Tako je bilo tudi na nedeljski tekmi med Phoenixom in Denverjem Vlatka Čančarja, kjer so se na koncu zmage s 129:124 veselili košarkarji Phoenixa.

Izjemno partijo je pokazal srbski košarkar Nikola Jokić, ki je tekmo končal pri kar 53 točkah, štirih skokih in enajstih asistencah in bil daleč najboljši posameznik na parketu. A Srbu, ki je v letošnjem tekmovanju za naziv MVP končal na drugem mestu, je na koncu to ob porazu pomenilo bore malo. Poleg njegove strelske predstave pa je odmeval tudi dogodek, ki se je zgodil ob koncu prvega polčasa. Košarkar Phoenixa Sunsov Josh Okogie je v boju za izgubljeno žogo skočil med gledalce, žoga pa je pristala v rokah lastnika Phoenixa Mata Ishbie. Ta žoge ni želel takoj vrniti Jokiću, čeprav je sodnik že pred tem pokazal, da imajo posest žoge košarkarji Denverja. Jokić je lastnika Sunsov nato v boju za žogo rahlo odrinil, Ishbia pa je ob tem še z malce dramatičnega vložka padel nazaj. Jokić si je zaradi incidenta prislužil tudi tehnično napako, medtem ko je eden izmed navijačev, ki je sedel poleg Ishbie, moral zapustiti svoj sedež.

Omenjeni dogodek:

Nikola Jokić appeared to shove Suns owner Matt Ishbia after the play.



Jokić was given a technical foul.



🎥 @Sportsnet pic.twitter.com/C4XjwXrEuD — The Athletic (@TheAthletic) May 8, 2023

Jokic just shoved the owner of the suns 😳 pic.twitter.com/oQOyZDP1A1 — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 8, 2023

Kot je prvi zvezdnik Denverja pojasnil po tekmi, mu je sodnik razložil, da naj bi si tehnično napako prislužil, ker naj bi s komolcem oviral navijača. "Ta 'navijač' je prvi položil roke name. Mislil sem, da nas igralce liga ščiti, a se mogoče motim. Vem, kdo je bil med občinstvom, a tam je sedel kot navijač Phoenixa, sedel je med njihovimi navijači in nima nobene pravice ovirati poteka igre z zadrževanjem žoge," je bil jasen Jokić. Na vprašanje, ali se boji morebitne kazni ali suspenza, je Jokić odgovoril z le: "Zakaj? On je prvi vzpostavil stik. Mislil sem, da navijače, ki ovirajo igro, pošljejo iz dvorane." je dejal Srb in ob tem še enkrat poudaril, da naj bi liga ščitila igralce.

Na stran svojega varovanca se je po tekmi postavil tudi trener Denverja Mike Malone. "Mislim, da je noro, da si je Nikola zato prislužil tehnično napako. Šel je po žogo, da bi se lahko igra nadaljevala, in eden izmed gledalcev je žogo držal, kot da bi si želel biti del igre," je dejal Malone. Na vprašanje enega izmed novinarjev, ali ve, da je bil ta "navijač" lastnik Sunsov, je bil Malone neposreden: "J*** vseeno mi je," je še dejal Malone, ki ga z Denverjem naslednja tekma v seriji s Phoenixom čaka v noči na sredo, tokrat pred domačimi navijači. Za zdaj še ni znano, ali bo Jokić zaradi incidenta kaznovan tudi s kakšno tekmo suspenza.

Jokic, I enjoyed your performance, but I didn’t appreciate the elbow to my fellow Spartan and Suns Owner Mat Ishbia lol — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 8, 2023

Omenjeni incident je sprožil številne komentarje, med drugim se je javno na incident odzval tudi nekdanji košarkar zdaj pa strokovni komentator Magic Johnson. "Jokić, užival sem v tvoji predstavi, a res ne cenim, da si udaril mojega kolega in lastnika Sunsov Mata Ishbio," je na Twitterju zapisal Johnson, ki se je tako kot Ishbia v preteklosti šolal na univerzi Michigan State.

