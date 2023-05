Embiid vprašljiv tudi za prvo domačo tekmo 76ers, Čančar v Phoenixu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja bodo v Phoenixu v Arizoni iskali še tretjo zmago v polfinalu zahodne konference proti moštvu Suns. Ta je izgubil uvodni tekmi v Denverju. Po prvih dveh tekmah polfinala vzhodne konference med Boston Celtics in Philadelphia 76ers pa je serija izenačena na 1:1 v zmagah, še vedno pa je vprašljiv nastop poškodovanega zvezdnika 76ers in novega MVP rednega dela sezone Joela Embiida.

Joel Embiid je zaradi poškodbe kolena še vedno na seznamu vprašljivih za tretjo tekmo serije med Bostonom in Philadelphio. Kamerunski center je bil pred dnevi izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone v ligi NBA, v glasovanju je premagal srbskega zvezdnika Nikolo Jokića, ki je bil MVP zadnji dve leti. 76ers so dobili prvo tekmo serije v Bostonu, Celtics so na drugi izid izenačili, serija pa se je zdaj za dve tekmi preselila v Filadelfijo. Embiid je izpustil prvo tekmo končnice, na drugi je dosegel 15 točk v slabih 27 minutah igre.

Nikola Jokić pa bo s svojimi Denver Nuggets – slovenski reprezentant Vlatko Čančar v končnici ne dobiva veliko priložnosti za igro – proti Phoenix Suns ponoči iskal tretjo zmago. Nuggets so zanesljivo dobili obe tek i na domačem parketu, Suns se bodo zdaj pred domačimi navijači borili za preživetje v končnici. Povsem mogoče je, da bodo sicer na domačem parketu končali sezono.

Liga NBA, 5. maj:

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) /2:0/

Golden State Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) /1:1/ Vzhod:

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (3) /1:1/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

