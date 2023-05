Milwaukee Bucks odpustili trenerja Budenholzerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo severnoameriške košarkarske ekipe Milwaukee Bucks, ki se ji je pred končnico lige NBA pridružil tudi Slovenec Goran Dragić, je odpustilo trenerja Mika Budenholzerja. Bucks, ki so vstopili v končnico NBA kot najboljša ekipa rednega dela sezone, so presenetljivo izpadli že v prvem krogu nadaljevanja boja za naslov.

Budenholzer je ekipo vodil pet let in jo pred dvema letoma popeljal tudi do naslova prvaka.

Letos pa so prve nosilce končnice zaustavili košarkarji Miami Heat, osmi nosilci vzhodne konference, ki so dvoboj na štiri zmage dobili s 4:1.

Dragić je v končnici odigral le nekaj minut.

Preberite še: