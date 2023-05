Neverjetna predstava Jokića, a je Srb vseeno potegnil krajšo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Landry Shamet je dosegel kar 19 točk (trojke 5/8) in se veselil druge zmage, Nikola Jokić pa je ostal kljub 53 točkam brez zmage.

Landry Shamet je dosegel kar 19 točk (trojke 5/8) in se veselil druge zmage, Nikola Jokić pa je ostal kljub 53 točkam brez zmage. Foto: Reuters

V ligi NBA sta bili v noči na ponedeljek odigrani dve tekmi konferenčnega polfinala. Phoenix Suns so doma premagali Denver Nuggets (129:124), pri katerih slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni dočakal priložnosti za nastop. Na parketu je blestel Srb Nikola Jokić (53 točk), a z Denverjem vseeno ostal prekratek v Arizoni. Zelo napeto je bilo v Philadelphii, kjer so 76ers po podaljšku na krilih Jamesa Hardna (42 točk) s 116:115 premagali Boston ter rezultat v skupnih zmagah izenačili na 2:2.

Sonca, ki so še drugič zapored igrala brez bolnega Chrisa Paula, ki se je poškodoval na drugi tekmi konferenčnega polfinala, so v razprodani domači dvorani Footprint Center na četrti tekmi zmagala s 129:124, Kevin Durant in Devin Booker pa sta vsak dosegla po 36 točk. Booker je prispeval kar 12 asistenc, kar je njegov rekord kariere na tekmah končnice lige NBA, je večkrat našel samega Landryja Shameta, ki je dosegel 19 točk. Trojke je metal 5/8. O tem, kako vroč je bil na četrti tekmi, priča tudi podatek, da je pred tem na vseh tekmah končnice zbral skupaj zgolj 14 točk.

Vrhunci dvoboja med Phoenixom in Denverjem:

Gostom, za katere slovenski reprezentant Vlatko Čančar tudi tokrat ni igral, ni pomagalo niti izjemnih 53 točk srbskega zvezdnika Nikole Jokića ob metu iz igre 20-30. Jokić si je pomagal tudi s trdo, fizično igro, da je prišel do koša, na eni točki je celo iztrgal žogo iz rok lastniku Suns Matu Ishbii, potem ko je šla žoga zunaj igrišča, zaradi česar si je prislužil tehnično napako. "Ustvarjal sem si mete in napadal. Bil je eden takšnih večerov," je po tekmi dejal Jokić, Jamal Murray pa je za Nuggets dodal 28 točk in sedem podaj.

Naslednji dvoboj bo v noči na sredo v Denverju. Foto: Reuters

"Samo poskušam zmagati," je dejal Booker. "Še naprej moramo napadati, biti agresivni. Samo poskušam zmagati, nič drugega me ne zanima. Če je to posledica prostih metov, ki sem jih zadel, je to tisto, kar moram narediti," je dodal 26-letnik, ki je skupno zadel skoraj 78 odstotkov metov na koš.

Naslednji dvoboj bo v Denverju v noči na sredo.

Harden odločil zmagovalca, Smart za delček sekunde prepozen

Že pred tem so na vzhodu košarkarji Philadelphia 76ers rezultat v skupnih zmagah proti Boston Celtics izenačili na 2:2. Moštvo, pri katerem izstopata dobitnik priznanja MVP sezone Joel Embiid in James Harden, je v zadnji četrtini sicer zapravilo visoko prednost 16 točk, a v podaljšku zmagalo s 116:115.

Vrhunci tekme med Philadelphio in Bostonom:

Harden je dosegel 42 točk in tudi odločilni koš gostiteljev za zmago. Na drugi strani je bil met Marcusa Smarta za delček sekunde prepozen in njegov koš ni štel. Embiid je k zmagi dodal 34 točk, pri Keltih je bil s 24 točkami najuspešnejši Jayson Tatum.

James Harden je bil z 42 točkami najboljši strelec srečanja, Marcus Smart pa bi lahko postal junak Bostona, a je zadel trojko le delček sekunde po zaključnem pisku sirene. Foto: Reuters

"Vložil sem delo, gre le za to, da sem agresiven. Želim zmagati," je dejal Harden: "In danes je bila za nas odločilna tekma - ali zmagati ali umreti. Zmaga nam daje ogromno samozavesti."

Zdaj se dvoboj vrača v Boston, kjer bo v noči s torka na sredo na sporedu peta tekma.

Liga NBA, 7. maj

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) /2:2/

Golden State Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) /1:2/ Vzhod:

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) /1:2/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (3) /2:2/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

