Zvezdnik Lakersov po novih težavah postal tarča posmeha #video

Potem ko je Anthony Davis pomagal Lakersom, da so se prikradli v končnico skozi play-in, je v prvem krogu končnice navdušil z izjemno obrambo proti Memphis Grizzlies. Njegova prevlada pod obročem je velike težave povzročala tudi Golden State Warriors. Ti so se na zadnji tekmi proti LA Lakers sicer rešili in zaostanek v zmagah znižali na 2:3, a še bolj kot poraz lahko Lakerse skrbijo nove težave Davisa.

V zadnji četrtini obračuna z Golden Statom je namreč Davis prejel hud udarec v glavo s strani Kevona Looneyja, potem ko je s polaganjem poskušal D'Angelo Russell, igralci pa so se pod košem borili za žogo. Davis je moral takoj z igrišča, kot je povedal Chris Haynes s TNT, pa so ga morali na nadaljnje preglede peljati celo z vozičkom.

Here’s a close up look at the play involving AD and Kevon Looney that lead to Anthony Davis leaving the game, courtesy of @mattnahigian … Davis was reportedly left the court in a wheelchair. #dubnation pic.twitter.com/yHHo6kX9Ax — Kylen Mills (@KylenMills) May 11, 2023

Anthony Davis walking out of the arena after Game 5



(via @mcten)pic.twitter.com/AdaERc92xJ — Lakers Daily (@LakersDailyCom) May 11, 2023

Trener Lakersov Darvin Ham je bil po tekmi pozitiven, a ni ponudil nobenih podrobnosti. "Dobil je res močan udarec v glavo," je dejal Ham. "Zdi se, da mu gre že zelo dobro. Več pa o njegovem stanju trenutno še ne vemo," je dejal Ham, za nekaj optimizma pa je poskrbel tudi Davis sam, ki je brez pomoči zapustil Chase center v Mission Bayu. Po besedah novinarja Chrisa Haynesa ​​so Lakersi optimistični, da se je Davis izognil pretresu možganov in da je po začetnem šoku hitro prišel k sebi, a uradnih informacij še ni, nastop Davisa pa bo verjetno vse do noči na sobote, ko bo na sporedu naslednja tekma, pod vprašajem.

O'Neal in Barkley umirala od smeha

A še bolj kot nove težave Davisa, je po tekmi odmeval odziv NBA legend Shaquilla O'Neala in Charlesa Barkleyja, ki sta se po srečanju v analizi tekme v Inside the NBA nenadzorovano začela smejati na račun Davisa. Med razpravo o prihajajoči šesti tekmi in pogovorih o slabosti, ki jo je Davis občutil, ko je vstal iz tal, sta se začela na glas smejati. Slišati je bilo mečkanje papirja, Barkley pa je ob tem med smehom pripomnil, da je Davis, ki je imel že ogromno težav s poškodbami, narejen iz papirja, ob tem pa sta sprožila plaz različnih reakcij NBA navijačev. Medtem ko so se nekateri ob njunem izbruhu smeha tudi sami smejali, pa so bili mnogi mnenja, da je bil njun odziv neokusen in skrajno neprimeren.

TNT then goes to Shaqtin A Fool… and the first player is…. Anthony Davis… can’t make this up 💀 pic.twitter.com/oHzizbPxNy — Tavio Thrower (@TavioThrowerNBA) May 11, 2023

Shaq and Charles Barkley can’t stop laughing at Anthony Davis for leaving game in a wheel chair with a head injury pic.twitter.com/yQhWmcbxCE — Gifdsports (@gifdsports) May 11, 2023

