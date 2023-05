Jokić in druščina do zaključne žoge, korak od napredovanja tudi Philadelphia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Denver Nuggets so na peti tekmi konferenčnega polfinala doma s 118:102 premagali Phoenix Suns in si priigrali zaključno žogo za napredovanje. Prvi mož ob zmagi je bil Nikola Jokić. Srb je k slavju prispeval trojni dvojček (29 točk, 13 skokov, 12 asistenc), Vlatko Čančar pa je zmago spremljal s klopi. Niso pa domačega terena izkoristili člani Boston Celtics. S 103:115 so izgubili s Philadelphio, ki je zdaj korak od konferenčnega finala.