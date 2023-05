Na prvi tekmi polfinala vzhodne konference v ligi NBA so Miami Heat s 108:101 premagali New York Knicks. V zahodni konferenci pa je bil odločen še zadnji dvoboj prvega kroga. Golden State Warriors so s 120:100 premagali Sacramento Kings in napredovali s 4:3 v zmagah. V konferenčnem polfinalu jih čakajo LA Lakers.

Golden State Warriors, ki so imeli po rednem delu štiri zmage manj od Sacramento Kings, so izvrstno odigrali drugi polčas odločilne sedme tekme. Tega so dobili s 64:42 in tako četrtič zmagali s 120:100. S svojo najboljšo temo sezone je izstopal Stephen Curry, ki je nasul kar 50 točk. Iz igre je metal 20/38. Še noben košarkar na sedmi tekmi končnice ni dosegel magičnih 50 točk. Imel je še osem skokov in šest asistenc. Pod obročema je z 21 skoki kraljeval Kevon Looney. Svoje je naredila tudi igra v obrambi, saj so De'Aarona Foxa omejili na vsega 16 točk (met iz igre 5/19).

Poglejte vseh 50 točk Stephena Curryja:

Kevon Looney Foto: Reuters "Zelo zabavna, težka serija, od prve do sedme tekme," je po tekmi povedal Curryja. "Vedeli smo, da bodo na sedmi tekmi igrali z nizko postavo. Želeli smo igrati v našem ritmu, z veliko pick'n'rolla. Že od začetka smo imeli veliko lahkih metov, tako da smo hitro prišli v ritem. V tej shemi sem bil lahko agresiven. Z razlogom sem imel toliko metov, saj smo našli številne luknje v njihovi obrambi." Tako je še enkrat dokazal, da njegovi najboljši dnevi še niso že za njim, in da s to generacijo Warriorsov konec.

"Curryjevih 50 točk na sedmi tekmi. Neverjetno, tega ni še nihče naredil," je z navdušenjem poudaril trener Warriorsov Steve Kerr, ki pa je obenem izpostavil še Looneyja. "Na vsaki tekmi se dokaže. 21 skokov! V napadalnem skoku je imel vse pod nadzorom. Mislim, da je eden najboljših centrov v ligi. Res tako mislim. Ker ne zabija in ne meče trojk, mu tega ne priznavajo. Je pravi stroj. Brez njega ne bi bili tu."

Miami povedel v polfinalu zahodne konference

NY Knicks - Miami Heat Foto: Reuters New York Knicks so v prvem krogu končnice s 4:1 v zmagah izločili Cleveland Cavaliers, Miami Heat pa je pripravil senzacijo in s 4:1 izločil najboljšo ekipo rednega dela sezone, Milwaukee Bucks našega zlatega reprezentančnega kapetana Gorana Dragića. Očitno so Floridčani pripravljeni na še eno presenečenje, že na prvi tekmi polfinala v New Yorku so namreč zmagali s 108:101.

Liga NBA, 30. april: