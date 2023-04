Čančar gledal šov soigralcev, s 16 trojkami do prve zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V končnici košarkarske lige NBA je napočil čas za prvo tekmo konferenčnega polfinala. Denver Nuggets so s 125:107 premagali Phoenix Suns. Vlatko Čančar je s klopi spremljal šov soigralcev v napadu, ki so zadeli kar 16 trojk.

Denver je v prvem krogu končnice s 4:1 v zmagah izločil Minnesoto, Phoenix pa je z enakim izidom premagal LA Clippers.

Zadel je šest trojk. Foto: Reuters Jamal Murray je odigral fantastično tekmo in iz akcije v akcijo navduševal domačo publiko v Denverju. S 34 točkami je bil najboljši strelec svoje ekipe, ki je Phoenix premagala s 125:107. Zadel je šest (iz desetih metov) od skupno 16 trojk Nuggetsov. A ni bil edini, ki je bil v dresu Denverja vroč v napadu. Nikola Jokić je dal 24 točk, obenem je še pobral 19 žog v skoku. Tukaj je še Aaron Gordon s 23 točkami. Vlatko Čančar je dobil le tri minute igralnega časa, ko je ujel eno žogo in zgrešil vse tri mete iz igre.

Pri Phoenixu je bil z 29 točkami in 14 skoki najboljši posameznik Kevin Durant. Devin Booker, ki je v prvem krogu dosegal kar 37,2 točke na tekmo, jih je dal 27. "Mislim, da so igrali bolj agresivno, z več energije," je o nasprotniku dejal trener Phoenixa Monty Williams, o igralcu tekme Murrayju pa: "Bodimo iskreni,pri nekaj metih, ki jih je zadel, ga ne bi mogel ustaviti nihče." Murray je končno zdrav in stoodstoten. Ko sta se te dve ekipi v končnici pomerili pred dvema letoma, ni igral zaradi strganih kolenskih vezi.

V drugem polfinalu zahoda LA Lakers, ki so v prvem s 4:2 v zmagah preskočili Memphis, še čakajo na tekmeca. Moštvi Sacramento in Golden State se za mesto v polfinalu še borita, izid v zmagah je v tej seriji poravnan na 3:3, odločala bo sedma tekma, ki bo v Sacramentu v nedeljo zvečer.

Liga NBA, 29. april: