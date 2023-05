Trener Lakersov s šaljivim "receptom" nad Srba

Udeleženci letošnjega konferenčnega finala so povsem enaki tistemu iz leta 2020, ko je bila končnica zaradi pandemije covid-19 odigrana v mehurčku v Orlandu.

Zgodovina ni na strani Denverja, saj še nikoli v končnici ni izločil Los Angeles Lakers, tri od teh porazov pa je zabeležil v finalu zahodne konference v letih 1985, 2009 in 2020. Ob tem se Denver še nikoli ni zavihtel v veliki finale lige NBA. "Vse, kar je pomembno, je, da se uvrstimo v veliki finale. Dejstvo, da igramo proti Lakersom, pa dela vse skupaj še toliko bolj posebno za nas in naše navijače," je pred srečanjem dejal trener Denverja Michael Malone, ki je s svojimi varovanci v končnici zmagal na vseh šestih domačih tekmah.

Med tistimi, ki so se pomerili tudi v konferenčnem finalu leta 2020, je le še šest košarkarjev. Pri Lakersih sta to LeBron James in Anthony Davis, pri Denverju pa Nikola Jokić, Jamal Murray, Michael Porter Jr. in Kentavious Caldwell-Pope, ki je bil takrat še član Los Angelesa. Lakers so takrat slavili s 4:1 v zmagah, a so bili takrat višje postavljeno moštvo od Denverja, ki se je v tej sezoni v končnico podal kot najboljša ekipa zahodne konference.

Trener Lakersov Darvin Ham Foto: Reuters

Kaj pa Jokić?

Ekipi sta v rednem delu na štirih medsebojnih tekmah slavili po dvakrat, a vse to je bilo, še preden so se ekipi Lakersov pridružili Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley in Mohameda Bamba, ki so botrovali preobratu v tej sezoni. A na drugi strani Denver ogromno pričakuje od Nikole Jokića, ki je na dozdajšnjih enajstih tekmah v končnici v povprečju dosegal kar 30,7 točke, 12,8 skoka in 9,7 asistence na tekmo, kar petkrat pa je dosegel trojni dvojček. Na vprašanje, kako bodo zaustavili izjemnega Srba, je trener Lakersov Darvin Ham šaljivo pripomnil: "Skušali ga bomo ujeti, ko bo šel iz hiše, in ga ugrabiti," je v smehu dejal Ham, nato pa nadaljeval: "Anthony Davis ga bo kril v obrambi, tudi s pomočjo preostalih. Skušali bomo narediti vse, kar je možno, da se ne bo razigral," je še pripomnil Ham.

Obe moštvi imata pred tekmo nekaj zdravstvenih težav. Pri Denverju je zaradi bolezni pod vprašajem Murrayjev nastop, enako je bilo sicer tudi pred zadnjo tekmo s Phoenixom, na kateri je potem Murray zaigral in dosegel 26 točk v 35 minutah. Pri Lakersih je pod vprašajem Bambajev nastop, saj ima igralec težave z gležnjem.

Finale vzhodne konference med Boston Celtics in Miami Heat pa se bo začel v noči na četrtek (2.30).

