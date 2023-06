NBA zvezdnik v središču afere s pornoigralko

Dvaindvajsetletni Zion Williamson in njegova boljša polovica Akheema sta v torek na kanalu YouTube sporočila, da bosta postala starša. Skupaj pričakujeta hčerko, ki naj bi na svet prišla novembra.

Njuno naznanitev so pospremile številne čestitke, a ena oseba nad fotografijami in razkritjem novice in spola otroka ni bila navdušena.

Igralka filmov za odrasle Moriah Mills se je na družbenem omrežju Twitter razgovorila o svoji romantični zvezi z NBA-jevcem in razočaranju. Pornoigralka trdi, da sta bila z Williamsonom intimna v ne tako davni preteklosti in da vara svoje dekle oziroma k****, kot jo je poimenovala.

"Opozorila sem te na pasti k****, pa nisi poslušal. Čestitke. Prejšnji teden sem bila s tabo v New Orleansu in mi nisi mogel povedati, da si poskrbel, da je noseča, in to po vsem, kar sem naredila zate. Bolje, da moliš, da nisem tudi jaz noseča," je Američanu navrgla Millsova. Med številnimi tviti so se znašli tudi posnetki zaslona njene izmenjave spogledljivih sporočil, domnevno z Williamsonom. Millsova je med drugim še zapisala, da sta imela nezaščitene spolne odnose in da ji zaradi razkritja domnevne afere zdaj grozijo.

Zion se na obtožbe o škandalu še ni odzval.

