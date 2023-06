Dan po tem, ko so potrdili, da je novi športni direktor Vlado Ilievski, so pri Košarkarskem klubu Cedevita Olimpija potrdili še ime novega glavnega trenerja. Kot se je napovedovalo že nekaj časa, bo zmaje s trenerske klopi vodil italijanski strateg Simone Pianigiani, ki ima izkušnje z vodenjem moštev v elitni evroligi, nekaj časa pa je bil tudi selektor italijanske članske reprezentance, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Italijanski strateg Simone Pianigiani je na mestu glavnega trenerja članske ekipe Cedevite Olimpije zamenjal Mira Alilovića, ki se je po slovesu od Jurice Golemca marca iz pomočnika prelevil v glavnega trenerja. Italijan in ljubljanski kolektiv sta se dogovorila za triletno pogodbo, ki v veljavo stopi s prihajajočo sezono 2023/24.

Pianigiani bo prvi glavni trener na klopi zmajev, ki ne prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. Skupaj z njim bo na klop ljubljanskega kolektiva prišel tudi Andrea Turchetto, ki bo deloval kot pomočnik glavnega trenerja.

Zmaje bo prvič kot glavni trener vodil nekdo, ki ne prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Pianigiani se lahko pohvali s šestimi naslovi italijanskega državnega, sedmimi naslovi italijanskega superpokalnega, štirimi naslovi italijanskega pokalnega prvaka, naslovom turškega pokalnega prvaka ter naslovom izraelskega državnega in pokalnega prvaka. V trenerski karieri je vodil Montepaschi Sieno, Fenerbahče, Hapoel Jeruzalem, Olimpio Milano ter Beijing Ducks. Pri slednjih je tudi deloval v obdobju pred selitvijo v Ljubljano.

Najdlje časa se je zadržal na klopi Siene, s katero je v sezonah 2007/08 in 2010/11 tudi osvojil končno tretje mesto v elitni evroligi. Med letoma 2009 in 2015 je bil selektor italijanske moške članske reprezentance, s katero je nastopil na EuroBasketih 2011, 2013 in 2015.

"Ob dejstvu, da se Vlado in Simone poznata še od prej, verjamem, da bosta odlično sodelovala in da se bosta brez težav vklopila v delo našega kluba," pravi direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Vstopamo v nov cikel"

"Zaključil se je prvi cikel delovanja Cedevite Olimpije in vstopamo v novega, ki ga s prihodom novega športnega direktorja in novega glavnega trenerja začenjamo osveženi. Vlada Ilievskega poznajo vsi, ki so na takšen ali drugačen način povezani s košarko v Ljubljani in Sloveniji, in zadovoljni smo, da se je pridružil naši vodstveni ekipi. Vodenje članske ekipe bo z novo sezono prevzel Simone Pianigiani, ki velja za preizkušeno ime v svetu košarke. Ob dejstvu, da se Vlado in Simone poznata še od prej, verjamem, da bosta odlično sodelovala in da se bosta brez težav vklopila v delo našega kluba," je ob naznanitvi podpisa pogodbe s Pianigianijem za uradno spletno stran kluba povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

"Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Ljubljano poznam še iz časov, ko sem tu gostoval v evroligi in bil prisoten na EuroBasketu 2013. Dvorana Stožice je prelepa." Foto: Sportida

Ljubljano pozna še iz časov, ko je tu gostoval v evroligi

"Zadovoljen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Ljubljano poznam še iz časov, ko sem tu gostoval v evroligi in bil prisoten na EuroBasketu 2013. Dvorana Stožice je prelepa. Spoznal sem vse člane organizacije v Cedeviti Olimpiji in veselim se dela v prihajajoči sezoni. Prvi vtisi so izjemni, saj je v klubu veliko ljudi, ki so že vrsto let povezani s košarko, in že prej sem o Cedeviti Olimpiji slišal lepe stvari. Občutki so zelo dobri," pa je prihod v Ljubljano komentiral Pianigiani, ki se bo sedmi sili predstavil v sredo.