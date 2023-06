Bo že danes znan prvak?

Danes bo v ljubljanskem Tivoliju četrta tekma finala košarkarske lige Nova KBM med Cedevito Olimpijo in Helios Suns. V finalni seriji košarkarji Helios Suns kažejo veliko motiva in želje po zmagi, vendar so bili aktualni prvaki v končnicah dveh tekem bolj zbrani in vodijo v finalni seriji. Cedevito Olimpijo tako le še ena zmaga loči od novega naslova državnega prvaka.

Liga Nova KBM, finale, četrta tekma

Sobota, 10. junij:

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtek še drugič v Domžalah v končnici premagali domači Helios Suns, v zaključku srečanja je vajeti v svoje roke prevzel Kevin Ferrell. Na tretji tekmi je Ferrell dosegel kar 35 točk, s soigralci pa so znova odlično skakali predvsem v napadu, zbrali so 24 skokov v napadu, skupno pa 47. Varovanci Dejana Jakare se gotovo ne bodo predali in bodo želeli vrniti finalno serijo v Domžale, morebitna peta tekma bi bila odigrana v ponedeljek (12. junij).

"Finalna serija še ni zaključena. Po tekmi v Domžalah sem fantom povedal, da vodimo le z 2:1 v zmagah. Znova bomo morali prikazati dobro igro v obrambi. Vemo, da košarkarji Heliosa lahko igrajo sproščeno. Iz naše igre v obrambi moramo razviti naš napad, obenem paziti na odbite žoge, in napraviti vse, da v Tivoliju pridemo do zmage. Vabim vse naše navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu, saj bomo potrebovali njihovo pomoč," je pred srečanjem dejal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović.

"Zadovoljni smo lahko s svojimi igrami in tako moramo samo nadaljevati. Menim, da tako zanimive finalne serije v Sloveniji že dolgo nismo imeli, to je prava promocija košarke. Mi se bomo potrudili, da se serija konča s peto tekmo v Domžalah. Karkoli pa se zgodi, je to finale za nas velika nagrada za odlično sezono. Vabim navijače v čim večjem številu, mi pa se bomo borili do zadnjega atoma moči," pa je dejal strateg Heliosa Dejan Jakara.