Uradno: vrača se ljubljenec navijačev Olimpije

Potem ko se je danes tudi uradno od mesta športnega direktorja Cedevite Olimpije poslovil Sani Bečirović, so pri slovenskih prvakih predstavili njegovo zamenjavo. Kot je bilo znano že kar nekaj časa, se bo na mesto športnega direktorja usedel nekdanji košarkar Cedevite Olimpije in dozdajšnji predsednik Ilirije Vlado Ilievski.

"Vlado Ilievski je novi športni direktor Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Nekdanji vrhunski košarkar, ki je v času svoje kariere med drugim nosil drese Partizana, Barcelone, Lottomatice, Tau Ceramice, Efesa, Nymburka, zagrebške Cedevite in ljubljanske Olimpije, je na položaju športnega direktorja nasledil Sanija Bečirovića, ki klub zapušča po štirih sezonah," so zapisali pri Cedeviti Olimpiji. Ilievski se je od košarke po izjemno uspešno karieri in številnih sezonah, ki jih je preživel v evroligaških ekipah, poslovil leta 2017, v zadnjih letih pa je bil predsednik Košarkarskega kluba Ilirija. Ljubljanski kolektiv, ki domuje pod Rožnikom, se je v tem obdobju ustalil v stabilnega slovenskega prvoligaša, ki je v sezoni 2022/23 nastopil tudi v mednarodnem tekmovanju.

Sani Bečirović se seli k Panathinaikosu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zadovoljen in srečen sem, da se, tokrat v malce drugačni vlogi, vračam v klub, ki mi je dal ogromno in ki je bil odskočna deska za mojo kariero. Vso energijo in ambicije bom skupaj z vsemi sodelavci v klubu vložil v to, da spišemo uspešno zgodbo in da smo skupaj s člani strokovnega štaba in igralci velika družina, ki se dobro razume, v kateri vlada pozitivna energija, ki se ne čuti le znotraj kolektiva, temveč vidi tudi na zunaj," je ob naznanitvi prihoda na mesto športnega direktorja povedal Vlado Ilievski. "Zame osebno je velika čast, da sem postal športni direktor največjega košarkarskega kluba v Sloveniji, in želim, da bodo slovenski športni navdušenci in navijači prepoznali naše delo in se nam v čim večjem številu pridružili na naših domačih tekmah," je ob sklenitvi sodelovanja povedal Ilievski.

V svoji košarkarski karieri je Ilievski med drugim osvojil naslov prvaka Lige ABA (2002), naslov slovenskega (2002), španskega (2004), italijanskega (2008) in češkega (2014) državnega prvaka, vrsto let pa je bil tudi član makedonske reprezentance, s katero je nastopil na treh EuroBasketih, leta 2011 pa je tekmovanje sklenil na četrtem mestu. V dresu Zmajev je Ilievski igral v treh različnih obdobjih, in sicer med letoma 2001 in 2003, med letoma 2008 in 2009 ter med letoma 2009 in 2011, zdaj pa se v vlogi športnega direktorja vrača v ljubljanski klub, ki je v soboto v Hali Tivoli osvojil jubilejni dvajseti naslov slovenskega državnega prvaka.

Preberite še: