V Ljubljani se bodo zgodile velike spremembe

Čeprav je nad sezono Cedevite Olimpije šele ta konec tedna padel zastor, pa so v ljubljanskem klubu svoj pogled po težki sezoni že obrnili v prihodnost in nov začetek, ki čaka zasedbo slovenskih prvakov. Ta bo v naslednjih dneh javno predstavila tako novega trenerja glavne ekipe kot tudi športnega direktorja. Oba pred začetkom novega poglavja čaka zahtevno delo.

Cedevita Olimpija je z 20. osvojenim naslovom državnih prvakov v soboto sklenila klubsko sezono, v kateri so Ljubljančani osvojili trojno domačo krono, v ligi ABA so izpadli v polfinalu, veliko razočaranje pa je bila sezona v Eurocupu, kjer so Zmaji po zares neprepričljivih predstavah sezono končali že po rednem delu. Nobeno presenečenje ni več, da so v Ljubljani že pred koncem te sezone pošteno zavihali rokave in se obrnili proti naslednji sezoni, v kateri bo Cedevita Olimpija deležna številnih sprememb. Med večjimi bo zagotovo odhod športnega direktorja Sanija Bečirovića, ki se bo preselil k Panathinaikosu, medtem ko se je v pisarno v Stožicah že preselil dozdajšnji predsednik Ilirije Vlado Ilievski, ki je bil v prvi vrsti navzoč tudi na sobotni tekmi v Hali Tivoli. Oba bosta kot nova člana kluba predstavljena v prihajajočem tednu.

Simone Pianigiani se seli v Ljubljano. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Poleg tega se bo velika sprememba zgodila tudi na trenerskem mestu, kjer bo Mira Alilovića, ki je med sezono vskočil po predčasnem slovesu Jurice Golemca zamenjal italijanski strateg Simone Pianigiani. Ob tem bo zagotovo veliko prevetritev doživela tudi klop Cedevite Olimpije, od katere se skoraj zagotovo poslavlja MVP finala Yogi Ferrell. Ob tem je ljubljansko gnezdo že zapustil Josh Adams, v zraku pa je še kar nekaj vprašanj, kakšna bo zasedba slovenskih prvakov v naslednji sezoni. Za nameček se je ob koncu sezone poškodoval še kapetan Edo Murić, ki bo dlje časa odsoten z igrišč.

Alilović narisal kljukico

Svojo zadnjo tekmo na klopi Cedevite Olimpije je tako v soboto odvodil Alilović, ki je bil marca vržen v novo vlogo, v kateri je moral hitro splavati, iz drugega dela sezone pa se je svojimi košarkarji potegnil maksimum. Alilović za zdaj sicer še ne ve, ali bo v kakšni drugi vlogi ostal v klubu, je pa v soboto potegnil črto pod narejeno delo. "Ko si v nekem klubu dolgo časa kot pomočnik, potem tudi košarkarji nekaj časa gledajo nate še kot na pomočnika. Zato sem moral pristopiti nekoliko bolj ostro, da so igralci lahko preklopili. V tej sezoni nam poškodbe res niso prizanesle, prejšnji trener Golemac je bil že v samem startu postavljen v res zahteven položaj, saj se težave s poškodbami enostavno niso prenehale," je o zahtevnem položaju povedal Alilović, ki je imel pogodbo s klubom do konca končane sezone.

Miro Alilović je iz zahtevnega položaja z ekipo izvlekel maksimum. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"S tem finalom in tem dnem moja misija dokončno zaključena. Kaj pa se bo zgodilo zdaj, pa ne vem, jaz nisem delodajalec. V tem času je bilo res izjemno težko, a vse skupaj nam je uspelo prebroditi. Za te tri mesece imam občutek, kot da bi delal tri leta, a v vsaki težki stvari je potem veselje še toliko večje," je bil kljub zahtevnemu položaju z opravljenim delom zadovoljen Alilović.

Alen Omić se veseli počitka po naporni sezoni. Foto: Matej Povše/Sportida

Med tistimi košarkarji, ki jih pogodba s klubom veže tudi v prihodnji sezoni, je med drugim Alen Omić, ki je bil prav tako kot njegov trener vesel, da je turbulentna sezona končno za njimi. "Za nami je res zahtevna sezona, ki se je končala še s to nesrečno poškodbo Eda Murića. Moram priznati, da sem od celotne sezone zelo utrujen in izpraznjen. Celotno sezono smo imeli težave, če ne s poškodbami pa z boleznimi. Kot da bi nas pred sezono nekdo začaral, še zdaj težko verjamem, kaj se je dogajalo, prej se mi ni kaj takšnega zgodilo nikoli pa sem bil deset let v tujini. Samo želim si, da pridemo nazaj vsi zdravi in da v sezono startamo kot se zagre," je dejal Omić.

Poleg poškodb in bolezni so košarkarji med sezono v en glas zatrjevali, da so bile rezerve tudi v kemiji moštva, ki na parketu večkrat ni našel skupnega jezika. "Od lani se je ekipa res spremenila, zato je šlo spet vse začetka, potem je odšel še trener, tako da smo celotno sezono res samo nihali, nismo imeli konstante, ob tem pa je bilo res še ogromno smole. Zdaj si želim samo počitka, da bo vse za nami in da nato startamo v nov in svež začetek," je še dejal center ljubljanske ekipe.

