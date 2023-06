Slovenski trener pred novim izzivom

S koncem klubskih sezon so številni košarkarski klubi že v pospešenem iskanju rešitev in novosti za prihodnjo sezono. Po poročanju Eurohoops, naj bi bili med njimi tudi turškem Bešiktašu, ki je v minuli sezoni v turški superligi osvojil 14. mesto in se le za las izognil izpadu iz elitne druščine. V vodstvu kluba naj bi bili nezadovoljni z delom trenerja Igorja Miličića, ki je med drugim tudi selektor poljske izbrane vrste, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v četrtfinalu izločila Slovenijo. Miličić se je sicer na klop Bešiktaša usedel šele lani decembra, a z opravljenim delom ni prepričal, kot najbolj primerno zamenjavo pa se vse glasneje omenja Jureta Zdovca, ki naj bi bil s turškim klubom v resnih pogovorih in že zelo blizu dogovora.

Zdovc v zadnjem letu, po predčasnem slovesu od Žalgirisa in Litve, kjer se slovenski trener ni znašel najboljše, ni vodil nobenega kluba, kot kaže pa je zdaj dočakal pravo priložnost. Nekdanji izjemni košarkar in nosilec zlatih odličij z evropskih prvenstev v letih 1989 in 1991 je pred tem v sezoni 2020/21 vodil pariški Metropolitans 92, še prej pa je med drugim že vodil en turški klub, in sicer Gaziantep v letih 2013-2015, s katerim je v Eurocupu leta 2014 osvojil tretje mesto. V njegovi trenerski biografiji med drugim najdemo tudi takratno Petrol Olimpijo, Cedevito, AEK, Iraklis in Spartak Saint Petersburg, na čelu katerega je bil leta 2012 proglašen za najboljšega trenerja v Eurocupu. Med leti 2008 in 2009 ter 2014 in 2016 je bil tudi selektor slovenske reprezentance, s katero je na evropskem prvenstvu leta 2009 osvojil četrto mesto.

