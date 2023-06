Uradno slovo od Ljubljane

Na čelu športnega dela Cedevite Olimpije je Sani Bečirović preživel štiri sezone, v tem obdobju pa je ljubljanski kolektiv osvojil tri naslove državnega prvaka, dva naslova slovenskega pokalnega prvaka in tri naslove slovenskega superpokalnega prvaka. Zmaji so dvakrat zaigrali v polfinalu regionalne lige in enkrat v četrtfinalu EuroCupa. V tem obdobju se je organizacija športnega dela kluba dvignila na raven evroligaških klubov.

"Ob koncu so občutki mešani. Vem, da to ni slovo, a vseeno je ta odhod izjemno težek. V štirih letih smo dosegli ogromno. Ponosen sem, na vse, kar nam je v tem obdobju uspelo, saj smo vsi kar že malo pozabili na to, kako je bilo vse skupaj videti na začetku in koliko truda je bilo pred štirimi leti vloženega v združitev Cedevite in Olimpije. V vseh teh letih je bilo veliko neprespanih noči, vzponov in padcev, pa vendar so nas vse te stvari vsakič znova še bolj povezale, da smo danes tu, kjer smo," je ob slovesu za klubsko spletno stran dejal Bečirović.

"Dvakrat se nam je uspelo uvrstiti v polfinale regionalne lige, Stožice so postale nevarne za številne klube, ki so trenutno v vrhu ne le regionalne, temveč tudi evropske košarke. Hkrati smo prišli do točke, kjer je znova samoumevno, da Cedevita Olimpija osvaja naslove na domačem prizorišču in je prvi klub slovenske košarke. Košarka se je vrnila v Ljubljano in začetni načrt se je, vsaj deloma, izpolnil," je po koncu sezone 2022/23, po kateri zapušča Cedevito Olimpijo, povedal Sani Bečirović. "Ob dejstvu, da se podajam v Panathinaikos, si želim, da mi bo Cedevita Olimpija v bližnji prihodnosti stala nasproti na evroligaškem parketu. Cedevita Olimpija je moj klub, Ljubljana je moje mesto. Zato ne želim reči, da je to slovo, temveč le pozdrav do ponovnega snidenja. Srečno, Cedevita Olimpija, in se vidimo!"

Že dlje časa je znano, sicer še neuradno, da bo Bečirovića na mestu športnega direktorja zamenjal dozdajšnji predsednik Ilirije Vlado Ilievski. Poleg tega se bo velika sprememba zgodila tudi na trenerskem mestu, kjer bo Mira Alilovića, ki je med sezono vskočil po predčasnem slovesu Jurice Golemca, zamenjal italijanski strateg Simone Pianigiani. Prevetritve v klubu bodo pri Cedeviti Olimpiji predstavili še v tem tednu.

