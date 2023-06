"𝙏𝙝𝙚 𝙥𝙞𝙣𝙣𝙞𝙘𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙝𝙞𝙨 𝙘𝙖𝙧𝙚𝙚𝙧!" 🏆



As if it was ever in doubt, Novak Djokovic cements himself as the 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐟 𝐀𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞! 🐐#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/32s6c0ytXb — Eurosport (@eurosport) June 11, 2023

Đoković, ki je v Parizu slavil še tretjič v karieri, je na Roland Garrosu dosegel še en mejnik. S 36 leti je namreč postal najstarejši igralec, ki je slavil na najprestižnejšem turnirju na pesku. Poleg tega pa se bo z naslednjim tednom vrnil na sam vrh svetovne lestvice ATP. Dvoboj se je končal po treh urah in 16 minutah.

Casper Ruud je bil še najbolj konkurenčen v prvem nizu, ko je imel vse možnosti, da povede z 1:0 nizih. Od prvega niza dalje pa je več ali manj vse niti v rokah zdaj že 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Kot pravi športnik, je Novak Đoković najprej nekaj besed namenil svojem nasprotniku v finalu, Casperju Ruudu. Norvežan ga je že nekaj trenutkov pohvalil in Srbu čestital za vse besede.

"Casper, hvala za tvoje lepe besede. Ne samo zato, ker stojiva tukaj, ampak si ena najboljših oseb na turneji. Vsi na turneji te imajo radi in te spoštujejo. To sem moral najprej povedati, ker res čutim, da je v današnjem svetu zelo pomembno, da immo človeške vrednote. Ti in vsi v tvoji ekipi so vedno zelo prijazni do mene. Vsi si zaslužite veliko spoštovanje. Žal mi je za izid, ki se danes ni izšel po tvojih željah," je uvodoma povedal Đoković, potem pa se obrnil k svoji ekipi in jih nagovoril z izbranimi besedami.

Foto: Guliverimage

Ljudje ne vedo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati

"Moja ekipa, družina, moja dva brata, ki trenutno nista tukaj, a jih imam zelo rad … Ne vem, kaj naj rečem. Vsi vemo, skozi kaj smo šli. Vi veste, kako težko je dnevno delati z mano. Kot prvo, bi se vam rad zahvalil za vaše potrpljenje. Vemo, kaj sem vam delal v zadnjih tednih. Ljudje tega ne vedo, ampak za zaprtimi vrati, sem vas "mučil". Vi ste moja podpora, verjamete vame in to res cenim. Res sem vam hvaležen ," je na slavnostni podelitvi povedal Đoković.

Casper Ruud je že v drugi igri uvodnega niza naredil "break". Foto: Guliverimage

Uvodno igro dvoboja je začel Casper Ruud, ki jo je dobil brez izgubljene točke in povedel z 1:0. Đoković je imel s prvo igro na svoj servis veliko več težav. Norvežan si je ustvaril dve žogici za "break", a ju sprva ni uspel izkoristiti. Mu je pa zato uspelo v tretje in povedel z 2:0. Ruud je v naslednji igri potrdil odvzem servisa in povedel že s 3:0. Srb se je prvič na rezultatsko tabelo vpisal v četrti igri, ko je zaostanek znižal na 1:3.

Med igro smo lahko slišali huronsko vzklikanje: Nole, Nole, … Občinstvo je bilo na njegovi strani. V sedmi igri si je Đoković ustvaril prvo žogico za odvzem servisa. Po izjemno dolgi izmenjavi jo je uspel izkoristiti in izničil zaostanek "breaka". V naslednji igri je na svoj servis že izenačil na 4:4. Prvi niz je odločila podaljšana igra. Tam je več zbranosti in kakovosti pokazal Đoković in po skoraj uri in pol (1:22) dobil prvi niz (7:6 (1).

Novak Đoković je v prvem nizu sodniku dopovedoval, da naj pusti več časa za počitek. Foto: Guliverimage

Razprava s sodnikom

Đoković je imel v prvem nizu tudi razgovor s sodnikom. Srba je zmotilo, da prehitro vklopi uro za odmor. "Za božjo voljo, ne vidiš, da niz traja več kot eno uro. Daj nam čas za počitek," se je pritoževal Nole.

Novak Đoković je ob koncu prvega niza našel pravi ritem in dvignil raven svoje igre. Foto: Guliverimage

Srb je bil v drugem nizu veliko bolj razpoložen

Srbski teniški zvezdnik je drugi niz začel veliko bolje, saj je v prvo igro dobil brez izgubljene točke in na hitro povedel z 1:0. Đoković je v tem stilu tudi nadaljeval, saj je nasprotniku že v drugi igri vzel servis in povedel z 2:0. V naslednji igri je imel eden najboljših igralcev vseh časov v rokah vodstvo s 3:0. V četrti igri je Ruud dobil svojo prvo igro in znižal izid na 1:3.

V nadaljevanju niza nismo več videli večjih preobratov. V osmi igri je imel sicer Novak že dve žogici za drugi niz, a se je Norvežan uspel vrniti in rezultat znižal na 3:5. Zato pa je Đokovič svoje delo opravil v deveti igri, ki jo je dobil brez težav in povedel z 2:0 v nizih. Drugi niz se je končal z izidom 6:3 in je trajal 52 minut.

"𝙄𝙣𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙡𝙮 𝙜𝙤𝙤𝙙!" 😍



Novak Djokovic increases the deficit to two sets in this final!#RolandGarros pic.twitter.com/ziF26oQ0EG — Eurosport (@eurosport) June 11, 2023

Casper Ruud Foto: Guliverimage

Tretji niz je odločila enajsta igra

Tretji niz se je začel bolj izenačeno. Oba igralca sta brez težav dobila uvodni igri na svoj servis. V tretji igri je Beograjčan prišel do prve žogice za odvzem servisa, a je ni uspel izkoristiti. Ruud je pozneje dobil to igro in povedel z 2:1. V četrti igri je imel Đoković veliko manj dela, da je izenačil na 2:2, saj nasprotniku ni oddal niti ene točke.

V osmi igri smo lahko slišali vzklikanje ime Norvežana, potem ko je povedel z 0:30. Veselje norveških navijačev ni trajalo dolgo, saj je Đoković kmalu izenačil na 30:30, pozneje pa dobil igro in izenačil na 4:4. Tik pred tem je od sodnika dobil opozorilo zaradi velika premora med točkama, kar je razburilo srbske navijače na tribunah.

Novak Đoković je po zadnji točki obležal na pesku. Foto: Guliverimage

Nato je prišla na vrsto enajsta igra, ko je Srbu uspelo nekaj izjemnih udarcev in na servis Ruuda povedel z 0:40 in si priigral tri žogice za "break". Izkoristil je že prvo in povedel s 6:5. Dvanajsta igra je bila za izkušenega Đokovića le še formalnost, ki je po zadnji točki obležal na igrišču in se s tem zapisal zgodovino svetovnega tenisa.

OP Francije, finale Novak Đoković (Srb, 3) : Casper Ruud (Nor, 4) 7:6 (1), 6:3, 7:5

Preberite še: