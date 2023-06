Srbu so spet žvižgali, ta jim odgovarja

V petek je cel teniški svet pričakoval dvoboj leta. V polfinalu sta se udarila Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Prva dva niza sta bila izjemna, nato pa so začeli mladega Španca grabiti krči po celem telesu in bolj kot je bilo jasno, da Alcaraz nima več možnosti za zmago na razpoloženim Đokovićem. Dvoboj se je končal z izidom 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, trajal je 3 ure in 15 minut. Đokovića v finalu čaka Casper Ruud.

Tudi Novak Đoković je med dvobojem prosil za zdravniško pomoč. Foto: Reuters

"Ne zanima me"

Tudi v polfinalu se je dogajalo, da so 22-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam žvižgali. Đokovića so na novinarski konferenci vprašali, kaj si mislil o tem. "Ne zanima me, ni prvič in tudi zadnjič ne. Pomembno je, da nadaljujem in da zmagujem," je bil jasen Novak.

Ni se mogel strinjati, da je bil to najbolj nor dvoboj, zagotovo pa eden najbolj navdihujočih. Zato je še toliko bolj ponosen na svoje uspehe. "Moj cilj je bil, da je Roland Garros vrhunec moje sezone na pesku. Sem v idealnem položaju, da zmagam turnir za grand slam. To me še vedno vodi v karieri. V igri so rekordi, več od tega si ne morem želeti. Razmišljam o naslednjem nasprotniku in vem, kaj moramo z ekipo narediti."

Kaj pa koledarski grand slam?

Đoković, ki je Alcaraza pohvalil, da je kljub krčem vztrajal do zadnje točke, letos lovi že drugi turnir za grand slam v sezoni, potem ko je slavil že na OP Avstralije. Nekateri so že začeli ugibati, ali lahko Beograjčan osvoji koledarski grand slam (zmaga na vseh štirih turnirjih za grand slam v eni sezoni op. p.).

"To je še daleč. Morda ne bo tako daleč, če v nedeljo osvojim turnir. Vem, kakšen je občutek. Imel sem ga že velikokrat. Znam brzdati čustva proti nekomu, ki je že igral finale. Moram se regenerirati in pripraviti za dolg dvoboj. Če zmagam se bomo pogovarjali o zgodovini."

Carlosa Alcaraza so začeli grabiti krči in od takrat ni mogel več igrati vrhunskega tenisa. Foto: Guliverimage

Je bil za težave kriv Đoković?

Carlos Alcaraz je bil v tem dvoboju favorit, a očitno so živci naredili svoje, posledično pa so ga izdali krči. Teniški poznavalci pravijo, da igralci na treningih nikoli nimajo krčev, do tega pa lahko pride, ko gre za pomemben dvoboj in je prisotne več nervoze. Kaj je po velikem razočaranju povedal šele 20-letni Španec.

"Razočaran sem, da se je dvoboj končal na takšen način. Na koncu drugega niza sem čutil krče. Najprej v roki, nato še v ostalih delih telesa. Celo telo je bilo v krčih," je po dvoboju razlagal trenutno prvi igralec sveta, ki je tudi sam priznal, da je na to vplivala velika napetost.

"Tekmo sem začel zelo nervozno. Prva dva niza sta bila zelo napeta. Bile so dolge izmenjave, krajšane žoge, tek … Kombinacija marsičesa. Ključni razlog je bila intenzivnost," je razlagal Alcaraz, katerega so vprašali, če je bil za napetost kriv tudi Đoković. "Verjetno," je bil njegov odgovor.

