Đoković prvi finalist, spektakel skazile težave Španca

Novak Đoković je postal prvi finalist OP Francije. Srb je v poslastici polfinala s 6:3, 5:7, 6:1 in 6:1 izločil prvega igralca sveta Španca Carlosa Alcaraza, ki pa se je od tretjega niza naprej boril s hudimi bolečinami in krči v desni nogi in bil zato nedostojen nasprotnik Ljubitelji tenisa so že na trnih. Đoković bo v nedeljo še sedmič igral v finalu Roland Garrosa, njegov nasprotnik pa bo zmagovalec drugega polfinalnega dvoboja med Aleksandrom Zverevom in Casperjem Ruudom.

Dvoboj med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazem mnogi označujejo za dvoboj leta, potem ko sta loparje prekrižala za mnoge trenutno najboljša igralca sveta. To je za njiju drugi medsebojni dvoboj, prvega sta igrala lani v Madridu, ko je bil po treh zelo izenačenih nizih boljši danes šele 20-letni Španec.

A težko pričakovani dvoboj je bolje odprl Đoković, ki je v četrti igri prvega niza izkoristil že svojo prvo žogico za odvzem servisa Špancu. Pri vodstvu Srba s 4:2 je imel tri priložnosti za break tudi Alcaraz, a se je Đoković vselej ubranil in nato po kar 14 minutah le dobil sedmo igro prvega niza. Že v naslednji igri je imel Đoković na servis Španca priložnost zaključiti niz, a se je Alcaraz uspel zbrati in znižati zaostanek na 3:5, nato pa je imel v naslednji igri znova priložnost za odvzem servisa in vrnitev v niz, a je Đoković z izjemnim servisom po 57 minutah dobil prvi niz s 6:3.

Novak Đoković je bil v prvem nizu boljši nasprotnik. Foto: Reuters

Alcaraz v drugem nizu do izenačenja

Po precej mirnem začetku drugega niza, v katerem sta bila oba igralca v prvih nekaj igrah suverena pri svojem servisu, pa je med gledalci prvič malce bolj završalo v osmi igri na servis Đokovića, ko je imel Alcaraz na voljo dve priložnosti za odvzem igre na servis nasprotnika, svojo šesto priložnost za break na srečanju je vendarle izkoristil in povedel s 5:3. A že v naslednji igri je Srb pokazal, zakaj ima v svoji vitrini 22 lovorik za grand slam, in ekspresno vrnil udarec Špancu ter zaostanek znižal na 4:5. A Alcaraz je takoj v naslednji igri na servis Srba nanizal tri zaporedne točke, si s tem priigral kar tri zaključne žoge za drugi niz, a je Đoković suvereno odgovoril s petimi zaporednimi točkami in izid poravnal na 5:5. Zgodba pa se je pri vodstvu Španca s 6:5 ponovila, na servis izkušenega Srba si je ekspresno priigral vodstvo z 0:40, tokrat pa priložnosti ni zapravil, izkoristil je že prvo in po skupno več kot dveh urah igre izid v nizih po neverjetnem drugem nizu poravnal na 1:1.

Carlos Alcaraz je dobil drugi niz. Foto: Reuters

Alcaraz na začetku tretjega niza odšepal in predal igro na svoj servis

Na začetku tretjega niza je ob zadnji Đokovića ob izenačenju na 1:1 Alcaraz začutil bolečino oziroma krče v desni nogi, nato pa za nekaj trenutkov negibno obstal v robu igrišča. Ob tem ni imel možnost vzeti zdravniški odmor, saj še ni bilo menjave strani, a se je zanj kljub temu odločil, po nekaj minutah in pomoči fizioterapevta pa se je obračun nadaljeval. Alcaraz je zaradi nujnega premora "predal" igro na svoj servis, Đoković pa je tako brez boja povedel z breakom prednosti (2:1). Španski teniški igralec je bil zatem tudi na igrišču vidno v bolečinah, omejeno in okorelo je bilo tudi njegovo gibanje, Đoković pa je nato bliskovito zaključil tretji niz, ki ga je dobil s 6:1.

Carlos Alcaraz je v tretjem nizu ob izenačenju na 1:1 začutil bolečine v desni nogi. Foto: Reuters

Alcaraz se je vrnil, a ...

Po koncu tretjega niza je Alcaraz le dočakal priložnost za malce daljši zdravniški odmor, v zraku pa se je porajalo vprašanje, ali bo Španec sploh lahko nadaljeval z obračunom. Nato se je ob navdušenju množice na glavnem igrišču vendarle vrnil in bil že v prvi igri trn v peti Đokovića, ki je s kar nekaj težavami vendarle dobil igro na svoj servis. A je nato sledil nov padec v igri Španca, ki mu je Đoković hitro odvzel igro na njegov servis in dobil še sedmo zaporedno igro.

Alcaraz lahko računa na hitrost, Đoković pa na izkušnje

Alcaraz, ki je postavljen kot prvi nosilec turnirja, lovi svoj prvi finale na OP Francije in drugo zmago na turnirjih za grand slam. Pri Srbu je zgodba veliko bolj bogata, saj je na pariškem pesku dvakrat zmagal, skupno pa lovi rekordno, triindvajseto zmago na turnirjih velike četverice.

Španec ima na svoji strani eksplozivnost in hitrost, zelo dobro se giblje po igrišču. Šestintridesetletni Đoković pa ima na svoji strani zelo pomembne izkušnje. Rad ima nadzor nad igro. Na ta način izvaja pritisk na nasprotnika in ga sili, da se čim več giblje.

Casper Ruud je bil že lani v finalu OP Francije. Tam ga je premagal Rafael Nadal, ki je letos zaradi poškodbe odsoten. Foto: Reuters

V senci prvega dvoboja igrata še Ruud in Zverev

V drugem polfinalu, ki je nekoliko v senci prvega, bosta igrala četrti nosilec Norvežan Casper Ruud in Nemec Aleksander Zverev, ki je postavljen kot 22. igralec turnirja. Ne smemo pozabiti, da je Ruud že lani igral v finalu OP Francije, medtem ko je Zverev v polfinalu proti Nadalu staknil hudo poškodbo gležnja, ki ga je za kar nekaj časa oddaljila s teniških igrišč.

V tej sezoni sta oba igralca imela v igri kar nekaj nihanj, zdaj pa se zdi, da sta na Roland Garrosu našla pravo formo in sta še vedno v igri za prestižno lovoriko. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 2:1 za leto starejšega Nemca.

