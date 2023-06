Zverev le strl argentinsko presenečenje, v polfinalu z Norvežanom

Aleksander Zverev in Tomas Martin Etcheverry sta odigrala svoj prvi medsebojni dvoboj. Zverev je igral v svojem devetem četrtfinalu na velikih tekmovanjih, v katerem se je pomeril z nepostavljenim Argentincem, 49. igralcem sveta, ki je nastopil v svojem prvem. Lani je Zverev v polfinalu Pariza proti Špancu Rafaelu Nadalu, ki je izpustil letošnji Roland Garros, utrpel grozljivo poškodbo gležnja. Letos se je vrnil. Olimpijski prvak se je le prebil v svoj še tretji polfinale turnirja za veliki slam v Parizu po vrsti. To bo za Zvereva že šesti polfinale turnirjev za grand slam.

Casper Ruud je za napredovanje potreboval štiri nize. Foto: Reuters

Tam pa se bo Nemec pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom. Ta bo zaigral v svojem drugem polfinalu na pariškem pesku. Tega si je prislužil po dveh urah in 44 minutah napetega in zanimivega dvoboja z mlajšim tekmecem Dancem Holgerjem Runejem. Norvežan se je lani prebil vse do v finala, v katerem pa je potem moral priznati premoč Nadalu. Za Ruuda in Runeja je bil to šesti medsebojni dvoboj, izid v zmagah pa je zdaj kar 5:1 v korist Norvežana.

OP Francije

Četrtfinale: Alexander Zverev (Nem/22) - Tomas Martin Etcheverry (Arg) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4;

Casper Ruud (Nor/4) - Holger Rune (Dan/6) 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

