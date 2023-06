Sabalenki tudi ob uvrstitvi v polfinale ni stisnila roke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arina Sabalenka in Jelina Svitolina

Arina Sabalenka in Jelina Svitolina Foto: Reuters

Prvi polfinalistki OP Francije sta Karolina Mučova in Arina Sabalenka. Zadnja je dobila četrtfinalni dvoboj z močnim političnim pridihom. Ukrajinko Jelino Svitolino je premagala s 6:4 in 6:4. Belorusinja se je po koncu dvoboja postavila ob mrežo, a jo je Svitolina ignorirala in ji zaradi beloruske podpore Rusiji ni segla v roko.