V ponedeljek so bilo odigrani še preostali štirje dvoboji osmina finala OP Francije v moški konkurenci. Četrti nosilec Casper Ruud je s 7:6, 7:5 in 7:5 premagal Nicolasa Jarryja, a šele po treh urah in 22 minutah. Kar štiri ure in pet nizov pa je za četrtfinale garal šesti nosilec Holger Rune. Prvi niz je dobil po podaljšani igri, prav tako petega. Njegov nasprotnik je bil 23. nosilec Francisco Cerundolo. Manj dramatična sta bila večerna dvoboja, ki sta ju dobila Alexander Zverev in Tomas Martin Etcheverry. Slednji bo prvič igral v četrtfinalu grand slama.

Norvežan Casper Ruud, lanski finalist Rolanda Garrosa, na pariškem pesku kaže zelo dobre predstave. Njegov nasprotnik v osmini finala je bil Čilenec Nicolas Jarry. Nedavno sta se pomerila že v četrtfinalu turnirja v Ženevi, kjer je zmagal Jarry. Tokrat je Ruud le upravičil vlogo favorita, a čeprav je dvoboj dobil v treh nizih, je bilo zelo tesno. Čilenec je Norvežana pošteno namučil, temu je po zmagi močno odleglo. Prvi niz je dobil po debeli uri igre v podaljšani igri, naslednja dva pa s 7:5. Skupaj sta igrala tri ure in 22 minut.

"Čutim nekaj več pritiska kot lani, sploh v prvih dvobojih sem ga. Mislim, da zato še nisem igral svojega najboljšega tenisa. Obenem pa igram proti takim nasprotnikom, ki igrajo zelo agresivno, zelo hitro in mi ne omogočijo mojega ritma igre," je po težko prigarani zmagi proti specialistu za pesek Jarryju razlagal Ruud.

Holger Rune Foto: Reuters Tudi Danec Casper Rune je do dvoboja osmine finala na peščeni podlagi kazal dobro formo. Argentinec Francisco Cerundolo ima podoben slog igranja. To je bil za igralca prvi medsebojni dvoboj. Dvajsetletni Rune je na pesku zbral 15 zmag in le tri poraze. Cerundolo pa je pred OP Francije dosegel četrtfinale v Rimu in finale na turnirju v Lyonu. In njun dvoboj je bil res izenačen. Skoraj uro je trajal prvi niz, ki ga je po podaljšani igri dobil Rune (7:3). Naslednji trije so bili krajši (3:6, 6:4 in 6:0). Odločilni peti pa je trajal uro in štiri minute. Rune je tekmeca strl šele v podaljšani igri, ki jo je dobil z 10:7 in se tako vendarle drugič zapored uvrstil med osem najboljših na drugem grand slamu sezone. Predvsem po zaslugi odlične igre na mreži.

Tomas Etcheverry Foto: Reuters Ruud in Rune se bosta v sredo med sabo pomerila v četrtfinalu. Drugi sredin četrtfinalni par pa je Alexander Zverev - Tomas Martin Etcheverry. Nemec Zverev, sicer 22. nosilec, je s 6:1, 6:4 in 6:3 premagal Bolgara Grigorja Dimitrova (28. nosilec). Dvoboj je trajal dve uri in 20 minut. Istočasno se je na sosednjem igrišču med osem uvrstil Argentinec Tomas Martin Etcheverry. Po dveh urah je premagal s 7:6, 6:0 in 6:1 premagal 27. nosilca Japonca Yoshihita Nishioko.

Nepostavljeni Etcheverry je že z uvrstitvijo v osmino finala naredil uspeh kariere. Četrtfinale je zdaj samo še pika na i. Triindvajsetletnik je lani prvič igral na vseh štirih grand slamih, a je vselej obstal v prvem krogu. Letos se je v Melbournu prebil v drugi krog, zdaj pa v Parizu dobil že četrti dvoboj. Premagal je tudi dva igralca iz prve dvajseterice: 18. nosilca Alexa De Minaura in 15. nosilca Borno Čorića. "Izpolnile so se mi sanje," je bil po zmagi nad Japoncem povsem iz sebe.

Tomas Martin Etcheverry je dosegel uspeh kariere. Pred tem je najdlje na grand slamih prišel v Melbournu, v drugi krog. Foto: Reuters

Že v nedeljo sta bila znana prva dva para četrtfinala: Carlos Alcaraz - Stefanos Cicipas in Novak Đokovic - Karen Hačanov.