Spet nismo videli rokovanja in tudi pred novinarje ni stopila

Četrtfinalni dvoboj je s tem dobil dodaten politični naboj. Belorusija je v vojni v Ukrajini zaveznica agresorske Rusije.

Svitolina je v Parizu že ugnala dve ruski tekmovalki, Sabalenka pa Ukrajinko Marto Kostjuk. Nobena od Ukrajink se na turnirju ne rokuje z ruskimi in beloruskimi igralkami.

Sabalenka se je zaradi političnega ozadja odločila, da ne bo stopila pred predstavnike medijev. Kot pravi, se "ne počuti varno", ker noče, da bi jo novinarji spraševali o vojni v Ukrajini in njenem odnosu z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Sabalenka je opravila le pogovor z uradnim novinarjem združenja WTA, ki pa se je izognil vsem političnim temam. Igralka je v zvezi s četrtfinalom povedala le, da si "želi pokazati svoj najboljši tenis".

Delno je stališče igralke razumljivo, saj je v Parizu že dobivala vprašanja o politiki in svojem stališču do ruske agresije v sosednji državi. Igralka je sicer leta 2020 podpisala pismo podpore Lukašenku, ko je beloruski režim grdo obračunaval s protestniki v državi. A na vprašanja, povezana s temi temami, v Parizu ni odgovorila.

Darja Kasatkina je na daleč pozdravila nasprotnico

Darja Kasatkina je na daleč pozdravila nasprotnico

Svitolina, ki na grand slamu nastopa prvič po porodu, je v Parizu ugnala Darjo Kasatkino in od začetka vojne v Ukrajini v sedmem dvoboju dosegla sedmo zmago nad rusko igralko. Tudi tokrat se ni rokovala s tekmico, je pa poraženka vseeno simpatično pozdravila nasprotnico z dvignjenim palcem.

Kasatkina je že pred časom javno podprla odločitve v prid ukrajinskim igralkam, tudi organizatorje v Wimbledonu, ki so napovedali, da bodo ukrajinskim igralcem in igralkam zagotovili po dve sobi za turnir.

To je Svitolina označila za pogumno potezo. "Res sem ji hvaležna za stališče, ki ga je zavzela. Izjemno pogumna je, da se je javno izpostavila. Tega ni storilo veliko igralcev," je v nedeljo dejala Svitolina. Svojega odnosa do ruskih igralk pa Svitolina vseeno ne namerava spremeniti. "Tega sem zdaj že vajena in to se ne bo spremenilo."

V nasprotju s Sabalenko je Svitolina tista, ki novinarje spodbuja, naj po tekmah postavljajo tudi politična vprašanja, saj na ta način podpira obrambo svoje domovine.

