Novak Đoković kot v najboljših časih, Srb postavil nov rekord OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je gladko uvrstil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V osmini finala je v treh nizih nadigral Perujca Juana Pabla Varillasa, izid je bil 6:3, 6:2 in 6:2. Srb je med osem najboljših pariškega turnirja napredoval že 17. v karieri, kar je nov rekord. Štirinajstkratnemu prvaku OP Francije Rafaelu Nadalu, ki ga letos ni v Parizu, je denimo to uspelo "le" 16-krat. Danes bo na delu tudi prvi igralec na svetu, mladi Španec Carlos Alcaraz.

Že sam rezultat kaže, da Novak Đoković, nekdanja številka ena svetovnega tenisa, ni imel nikakršnih težav. Razlika med tekmecema je bila ogromna. Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam se ni niti enkrat znašel v takih težavah, ki bi lahko pomenile izgubo niza, tako je lahko privarčeval tudi nekaj moči za četrtfinalni obračun. Juan Pablo Varillas iz Peruja, ki je v vseh uvodnih treh krogih igral pet nizov, je v slabih dveh urah osvojil le sedem iger.

Juan Pablo Varillas je izkusil moč srbskega zvezdnika. Foto: Reuters

Nole letos na pariškem pesku še ni oddal niza. V četrtfinalu se bo pomeril z 11. igralcem sveta, Rusom Karenom Hačanovom, ki je v nedeljo s 3:1 ugnal Italijana Lorenza Sonega. Rus je potreboval nekaj časa, da je ujel ritem, prvi niz je izgubil z 1:6, nato drugega dobil s 6:4, bržkone pa je bil odločilen tretji, ki ga je dobil po izenačeni podaljšani igri. Po njej je Italijan povsem popustil.

Zanimiv dvoboj nas čaka, ko bosta na igrišče stopila Carlos Alcaraz in Lorenzo Musetti. Španec in Italijan sta do zdaj igrala le ne dvoboj na najvišji ravni. Lani na turnirju v Hamburgu je bil boljši leto dni starejši Italijan, ki na letošnjem OP Francije še ni oddal niza. Alcaraz je v drugem krogu turnirja oddal en niz. Mnogi tokrat pričakujejo zelo zanimiv dvoboj.