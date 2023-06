Prvič po 55 letih v četrtfinalu grand slama Brazilka

Na teniškem OP Francije ženske igrajo dvoboje osmine finala. Zvečer igra Iga Swiatek. Po dobri uri igre je s 6:3 in 6:1 Ons Jabeur premagala Bernardo Pero. V četrtfinale sta v ponedeljek popoldne napredovali tudi Beatriz Haddad Maia, ki je postala prva Brazilka v četrtfinalu grand slamov po 55 letih, in Coco Gauff.

Beatriz Haddad Maia Foto: Reuters Beatriz Haddad Maia je nadoknadila zaostanek niza in 0:3 ter postala prva brazilska teniška igralka v četrtfinalu turnirja za grand slam po 55 letih. Sedemindvajsetletna Brazilka je premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:7, 6:3 in 7:5. Dvoboj je trajal tri ure in 51 minut, kar je tretji najdaljši dvoboj v zgodovini ženskega turnirja na Rolandu Garrosu. Rekord držita Francozinji Virginie Buisson in Noelle van Lottum, ki sta 1995 igrali še šestnajst minut dlje.

Haddad Maia se bo v četrtfinalu pomerila s Tunizijko Ons Jabeur, ki je za zmago proti Američanki Bernardi Peri (6:3, 6:1) potrebovala le uro in tri minute. Suvereno se je v četrtfinale prebila tudi 19-letna Coco Gauff iz ZDA, ki je bila boljša od Slovakinje Ane Karoline Schmiedlova s 7:5, 6:2.

Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, letos v Parizu skoraj bolj dominantna ne bi mogla biti, potem ko je v tretjem krogu premagala Kitajko Xinyu Wang s 6:0, 6:0. Pred tem ni bilo dvoboja, ko Poljakinja ne bi vsaj enega niza dobila s 6:0. Tokrat bo njena nasprotnica Ukrajinka Lesia Curenko, ki je v tretjem krogu izločila Kanadčanko Bianco Andreescu. Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja in oba je brez težav dobila Iga Swiatek. Ta je tudi priznala, da se v Parizu vsak dan počuti bolje. Kakšne možnosti proti njej ima trenutno 66. igralka sveta?

Prva dva četrtfinalna para sta bila znana že v nedeljo: Karolina Muchova - Anastazija Pavljučenkova in Jelina Svitolina - Arina Sabalenka.



OP Francije, WTA:



Osmina finala

Ons Jabeur (Tun/7) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 6:1;

Beatriz Haddad Maia (Bra/14) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:7, 6:3, 7:5;

Coco Gauff (ZDA/6) - Ana Karolina Schmiedlova (Slk) 7:5, 6:2;



Iga Swiatek (POL) – Lesia Tsurenko (UKR)