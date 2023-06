Đoković se je po slabem začetku šampionsko pobral. Alcaraz gladko.

Novak Đoković se je dvanajstič uvrstil v polfinale OP Francije, a je bil v četrtfinalu Karen Hačanov zanj pravi izziv. Rus je s 6:4 dobil prvi niz. Drugi je bil odločen šele po podaljšani igri, dobil jo je Đoković. V tretjem in četrtem nizu pa je Srb prikazal svoj najboljši tenis in ju dobil s 6:2 in 6:4. V polfinalu ga čaka prvi nosilec Carlos Alcaraz, ki je brez večjih težav s 6:2, 6:1 in 7:5 premagal Stefanosa Cicipasa.

Karen Hačanov Foto: Reuters Pri Novaku Đokoviću je bilo veliko v igri. Potem ko se je uvrstil v rekordni 17. četrtfinale v Parizu, je lovil 23. zmago na turnirjih za grand slam. To bi ga postavilo na vrh prestižne lestvice v zmagah na turnirjih velike četverice. Srb je bil v dozdajšnjih dvobojih suveren, saj ni oddal nobenega niza. A v četrtfinalu se mu je zoperstavil Rus Karen Hačanov. Njun medsebojni izid v zmagah je 8:1 za Beograjčana, a številni so opozarjali, da Hačanov igra tenis svojega življenja. Sedemindvajsetletni teniški igralec je to potrdil že v prvem nizu, ko mu je v peti igri uspel brejk in niz je po 57 minutah igre dobil s 6:4.

Novak Đokovič Foto: Reuters V drugem nizu je Đoković dvignil raven svoje igre. Videli nismo niti enega odvzetega servisa in odločala je podaljšana igra. Srb jo je dobil s 7:0. Z dobljenim nizom s 7:6 je četrtfinalni dvoboj po dobrih dveh urah igre izenačil na 1:1. Strah Novakovih navijačev je bil odveč. V prvi igri tretjega niza mu je uspel prvi brejk. Enajsti nosilec se nasprotniku ne fizično ne psihično ni več mogel postaviti po robu. Ni bil več tako samozavesten, slabše je serviral in začel delati napake. Tretji nosilec Đoković je odigral najboljši niz turnirja in ga po še enem brejku dobil s 6:2 (po 45 minutah).

V četrtem nizu je Srb do brejka prišel že v tretji igri in zdelo se je, da bo dvoboj v njegovo korist hitro odločen. A se je Rus le pobral, v osmi igri z odvzemom servisa celo prišel do izenačenja na 4:4. Takoj zatem pa je izgubil svoj servis in v deseti igri je Đoković samo še potrdil napredovanje v polfinale (6:4). Dvoboj je trajal tri ure in 43 minut.

Veselje ob zmagi. Foto: Reuters "Hačanov je bil dva niza boljši nasprotnik, nato pa sem odigral popolno podaljšano igro. V naslednjih dveh nizih sem le zaigral na mnogo višji ravni. Bila je velika borba, a to od četrtfinala grand slama tudi pričakuješ. Nobena zmaga ti pač ne bo podarjena," je v prvi izjavi po dvoboju povedal Đoković, ki ga zdaj v polfinalu čaka Carlo Alcaraz.

Igra španskega mladeniča je bila od prve igre enostavno predobra za Stefanosa Cicipasa. Prvi niz je po dobre pol ure dobil s 6:2, drugega po 35 minutah s 6:1. Tudi v tretjem je Alcaraz povedel s 3:0 in nato še s 5:2, šele nato pa je bolje zaigral tudi Grk. V deveti igri tretjega niza je petemu nosilcu uspel sploh prvi brejk na dvoboju. Ko je imel prvopostavljeni zaključno žogico za zmago!

Ob znižanju na 4:5 se je tako dvoboj vendarle nekoliko podaljšal. Za 20 minut. Odločila je podaljšana igra, ki jo je s 7:5 dobil Alcaraz in tako po dveh urah in 15 minutah igre napredoval v polfinale z rezultatom 6:2, 6:1 in 7:6.

Carlos Alcaraz je v treh nizih odpravil Stefanosa Cicipasa. Foto: Reuters