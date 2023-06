Brazilki uspelo kot prvi po več kot pol stoletja

Beatriz Haddad Maia je obenem postala prva Brazilka, ki se je uvrstila v polfinale turnirjev za grand slam po Marii Bueno leta 1968. Pred tem nikoli ni presegla drugega kroga turnirjev za veliki slam. "Proti Ons ni lahko igrati, moraš biti potrpežljiv, vendar sem verjela v svoje telo in poskušala ohraniti svoj ritem," je po zmagi na igrišču dejala 27-letna Haddad Maia.

Štirinajsta igralka na svetovni lestvici se bo v polfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja med prvo nosilko, branilko naslova Poljakinjo Igo Swiatek in Američanko Cori Gauff. Med njima se obeta napeto srečanje, potem ko bomo gledali ponovitev lanskega finala na OP Francije. Poljakinja nadaljuje svojo dominantno igro, saj je svoje nasprotnice do zdaj premagovala kot za šalo. Kot po tekočem traku je "vezala kravate" in do zdaj je oddala le devet iger. Američanka Coco Gauff do zdaj ni prepričala na turnirju Roland Garros in se je morala spopasti s kar nekaj težavami na poti do četrtfinala.

OP Francije

Četrtfinale: Beatriz Haddad Maia (Bra/14) - Ons Jabeur (Tun/7) 3:6, 7:6 (5), 6:1;

Iga Swiatek (POL, 1) - Coco Gauff (ZDA, 6)

Preberite še: