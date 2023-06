V finalu Pariza številka ena in češko presenečenje

V finalu OP Francije se bosta pomerili Čehinja Karolina Muchova, za katero bo to prvi finale grand slama, in številka ena ženskega tenisa Poljakinja Iga Swiatek. Muchova je po skoraj treh urah in pol igre s 7:6, 6:7 in 7:5 izločila drugo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je v tretjem nizu vodila že s 5:2, a nato Čehinji dopustila pet osvojenih iger. Swiatkovi je nasproti stala prva Brazilka v polfinalu tega turnirja Beatriz Haddad Maia, Poljakinja je prvi niz dobila s 6:2, v drugem pa šele po tie-breaku strla odpor južnoameriške tekmice.

OP Francije (WTA)

polfinale Iga Swiatek (POL, 1) : Beatriz Haddad Maia (BRA, 14) 2:0 (6:2, 7:6 (7))



Karolina Muchova (Češ) : Arina Sabalenka (Blr, 2) 2:1 (7:6 (5), 6:7 (5), 7:5)

Dvanajsti dan OP Francije je prišel čas za ženski polfinale. Prvi sta na osrednje igrišče stopili Karolina Muchova in Arina Sabalenka. Igralki sta se od zdaj srečali le enkrat. Takrat je bila boljša dve leti mlajša Sabalenka, ki je bila velika favoritinja v polfinalnem dvoboju, a v tem vloge ni upravičila.

Čehinja se je v prvem nizu odlično upirala favorizirani tekmici. Do 4:4 sta obe dobili igro na svoj servis, nato pa je Muchovi uspel prvi break, povedla je s 5:4, a nato Sabalenki dopustila, da ji je vzela servis in nato povedla s 6:5. Čehinji je uspelo izenačiti in izsilila je tie-break, po katerem je povedla z 1:0 v nizih. Tudi drugi niz je bil odločen šele po tie-breaku, pripadel je Belorusinji, ki je izsilila tretji niz. Druga igralka sveta je v tem povedla s 5:2, nato pa mrk Sabalenke, ki si je privoščila še enkrat več neizsiljenih napak kot Čehinja (53:27) ter kar šest dvojnih napak. Muchova je dobila naslednjih pet iger in se uvrstila v svoj prvi finale grand slama.

"Ne vem, kaj se je sploh zgodilo. Bil je trenutek, ko sem pomislila, ali lahko res še vedno sploh igram. Ali mi bo telo pustilo igrati? Ampak nikoli se nisem ustavila," je v prvi izjavi dejala nasmejana Čehinja, ki je dosegla uspeh kariere.

Poljakinja Iga Swiatek bo branila naslov. Foto: Guliverimage

Poljakinja Iga Swiatek je v polfinalu prestižnega turnirja upravičila vlogo favoritinje proti Beatriz Haddad Maia, ki je sploh prva Brazilka v odprti eri tega športa, ki se je prebila v polfinale Roland Garrosa.

Swiatkova, ki brani naslov od lani, do zdaj sploh še ni imela pravega testa, saj je do polfinala vse nasprotnice odpihnila z igrišča. Tudi tokrat je 22-letnica začela zanesljivo, do 2:2 je bil prvi niz še izenačen, nato pa je Poljakinja dobila štiri igre in ekspresno povedla z 1:0 v nizih. Nadaljevanje je bilo precej bolj izenačeno, Maia se je odlično držala, povedla s 3:1, se nato znašla v zaostanku s 4:5, a se vrnila v igro, izsilila tie-break, ki pa je z 9:7 pripadel Poljakinji, ki bo tako v soboto branila naslov.

Poljakinja, ki je naslov Roland Garrosu osvojila tudi leta 2020, cilja na četrto lovoriko na turnirjih za grand slam. Lani je 22-letnica iz Varšave po Roland Garrosu slavila tudi na odprtem prvenstvu ZDA. Kot zadnja je pariško krono ubranila Belgijka Justine Henin, ki je trikrat po vrsti slavila v letih 2005, 2006 in 2007.

