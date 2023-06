Pri Đokoviću spet nekaj ugibanj, bo zdržal?

V nedeljo nas teniškem OP Francije čaka še zadnje dejanje v moški posamezni konkurenci. V velikem finalu se bosta ob 14.30 udarila Novak Đoković in Casper Ruud. To bo finale, kjer bo izjemno veliko na pladnju. Đoković lahko osvoji rekordni turnir za grand slam, medtem ko lahko Ruud v svojo vitrino postavi prvo lovoriko s turnirjev velike četverice.

Casper Ruud na lanski Rolnad Garros nima najlepših spominov, saj je moral v finalu priznati premoč Rafaelu Nadalu. To je bila zanj bržkone najtežja naloga. Torej, da na pariškem pesku premaga Španca, ki je že dolga leta kraljuje na peščeni podlagi.

V nedeljo Norvežana čaka ista naloga, samo da bo na drugi strani mreže stal Novak Đoković, ki bo lovil 23., rekordno lovoriko za grand slam in bo naredil vse, da doseže ta mejnik. Mnogi se sprašujejo, ali ima Ruud proti Đokoviću kaj več možnosti, kot lani proti Nadalu. Odgovor bi lahko bil pritrdilen.

Srb vseeno ne velja za "kralja peska" in sam je že večkrat povedal, da pesek ni njegova najljubša podlaga. Na drugi strani bo Ruud igral svoj tretji finale na turnirju za grand slam, tako da si je že nabral nekaj izkušenj. Čeprav smo pri Ruudu skozi sezono videli kar nekaj nihanj v njegovi igri, je v Parizu našel svojo najboljšo igro. Vidi se, da se na igriščih Roland Garrosa počuti zelo sproščeno. To je pokazal proti Holgerju Runeju in Aleksandru Zverevu, s katerim je v polfinalu zlahka opravil.

V polfinalu je pokazal, zakaj sodi med najboljše vseh časov

A Norvežan se še kako zaveda, da Aleksander Zverev ni Novak Đoković in da bo moral pokazati svoj najboljši tenis, če se bo želel enakovredno kosati z enim najboljših igralcev vseh časov, ki je v Parizu dvakrat že slavil.

Če Novak Đoković v uvodnih krogih ni deloval najbolj suvereno, pa je v polfinalu proti Carlosu Alcarazu pokazal, da se zna zelo dobro pripraviti na nasprotnika in igrati vrhunski tenis. Skoraj vsa športna javnost je v tem dvoboju Španca postavila v vlogo favorita. Prva dva niza sta bila izenačena, nato so Alcaraza začeli grabiti krči in sanj o velikem finalu je bilo za 20-letnega teniškega igralca konec.

Zaveda se, kako blizu je

Vseeno, 36-letni Beograjčan je dokazal, da lahko še vedno igra atomski tenis in da ga je zelo težko premagati. Po polfinalnem dvoboju je dejal, da z ekipo zelo dobro vedo, kaj morajo narediti, da bo najbolje pripravljena za finale in za morebitno 23. zmago na turnirjih za grand slam.

"Tako blizu sem in zavedam se tega. Poznam ta občutek. Ta občutek sem imel že kar nekajkrat v svoji karieri. Zato vem, kako se moram soočiti s samim seboj in čustvi, da pristopim finalnem obračunu na najboljši možen način," je pred finalom povedal trenutno tretji igralec sveta.

Znova nekaj ugibanj pri Đokoviću Novak Đoković je imel v polfinalu nekaj težav z roko. Je bil to razlog, da je spustil sobotni trening? Foto: Reuters

Nole pa skoraj pred vsakim dvobojem poskrbi za ugibanja. Tudi tokrat ni nič drugače, potem ko je postalo jasno, da v soboto sploh ne bo treniral. Kaj razlog za to, ve samo on in njegova ožja ekipa.

Medsebojni dvoboji Đokovića in Ruuda kažejo enosmerno pot. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, dva izmed njih sta igrala tudi na pesku, in prav vsi so se končali v korist Đoković. Zdaj je samo vprašanje, ali bo Đoković zdržal pritisk, ali pa se zgodba obrnila v korist 11 let mlajšega Casperja Ruuda.

