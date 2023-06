Po velikem uspehu v nekoliko drugačni vlogi #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka ena ženskega tenisa Iga Swiatek si je dan po osvojenem drugem zaporednem Roland Garrosu nadela svečano obleko in s trofejo Coupe Suzanne-Lenglen, kot veleva tradicija, pozirala v bližini Eifflovega stolpa.

Za Poljakinjo je nov odličen rezultatski turnir velike četverice. V Parizu, kjer se počuti zelo domače, je še tretjič ugnala vso konkurenco (2020, 2022, 2023) in osvojila četrto lovoriko za grand slam. Ob treh s pariškega peska ima eno lovoriko tudi z OP ZDA (2022).

Iga Swiatek s četrto lovoriko za grand slam, še tretjič je slavila v Parizu. Foto: Guliverimage

V sobotnem finalu je po slabih treh urah igre s 6:2, 5:7, 6:4 strla odpor presenetljive češke finalistke Karoline Muchove in v zrak dvignila pokal Coupe Suzanne-Lenglen. S tem se je dan pozneje, kot je to v navadi, znašla v nekoliko drugačni vlogi in v črni obleki pozirala nedaleč od Eifflovega stolpa. Nekaj utrinkov fotografiranja si lahko ogledate v nadaljevanju.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Reuters Foto: Reuters