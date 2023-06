Nenavadna odločitev Đokovića pred finalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo bosta na teniškem OP Francije v velikem finalu igrala Novak Đoković in Casper Ruud. Dan pred tem pa se je srbski teniški igralec odločil za nenavadno odločitev.

Ob odločitvi enega najboljših teniških igralcev vseh časov, je marsikdo začudeno pogledal. Srbski mediji poročajo, da Novak Đoković v soboto ne bo opravil treninga. Mnogi so se začeli spraševati, zakaj se je 36-letni Beograjčan odločil za takšno potezo.

V polfinalu, ko je premagal Carlosa Alcaraza, je Nole prosil za zdravniško pomoč. Videli smo lahko, kako so mu masirali roko. Kako hudo je z njegovo roko, ve samo on oziroma njegova ožja ekipa. Po drugi strani pa je po včerajšnjem dvoboju povedal, da z ekipo zelo dobro vedo, kaj morajo narediti, da bo za nedeljski finale najbolje pripravljen. Glede na njegove uspehe in izkušnje, bi mu lahko verjeli.

Foto: Reuters

V nedeljo bo za Novaka veliko v igri, saj lovi svojo že 23. lovoriko za grand slam. V primeru zmage, bi postal teniški igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam. Trenutno je izenačen z Rafaelom Nadalom (22). Casper Ruud pa bo v nedeljo lovil svojo prvo zmago na turnirjih velike četverice.

Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Statistika je povsem na strani Srba, ki ga je zmagal na vseh štirih dvobojih.

