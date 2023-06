Neverjetna fotografija izjemnega Srba, ki navdušuje

V ZDA še naprej odmeva podvig Denver Nuggets, ki so osvojili prvi naslov v zgodovini franšize. V soju žarometov je še naprej najkoristnejši igralec finala, Srb Nikola Jokić, ki je svojo ekipo popeljal do velikega uspeha. Kot da to ne bi bilo dovolj, je z zgodbo in fotografijo Jokića iz otroštva zdaj navdušil njegov agent Miško Ražnatović.

Izbor Nikole Jokića na naboru leta 2014 se je za Denver pokazal kot ena najboljših odločitev v zgodovini franšize. Joker je ekipo, katere del je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, popeljal do šampionskega prstana. Dan po zmagi so se proti Srbu in ekipi iz Kolorada vsule objave s čestitkami, še posebej pa je s svojo objavo na družbenih omrežjih izstopal Jokićev agent Miško Ražnatović. Njegova objava oziroma objavljena fotografija na Instagramu prikazuje petletnega Jokića, ki je leta 2000 nosil pulover Denver Nuggetsov, ne vedoč, da bo čez nekaj let postal glavni obraz omenjene franšize.

"Kratka zgodba o usodi! To je Nikola Jokić, dvakratni MVP lige NBA, pri približno petih letih v rodnem mestu Sombor v Srbiji. Leta 2000, ko je bila ta fotografija posneta, nosi pulover Nuggetsov – ne zato, ker bi že takrat oboževal košarko ali ker bi poznal Nuggetse, temveč zato, ker je bil omenjeni pulover darilo. Možnosti, da bo v tistih letih otrok iz majhnega mesta v Srbiji nosil majico takrat še bolj slabo poznane ekipe lige NBA (razen Lakersov in Bullsov), so bile minimalne. Toda možnosti, da bi ta isti otrok zrasel in igral košarko ter dosegel svoj vrh v karieri, osvojil dva naslova MVP in podpisal zgodovinski dogovor z istim klubom, čigar majico je nosil pri petih letih, so bile enake ničli," je zapisal Ražnatović.

"Res je, da si zmagovalci sami krojijo usodo, naredijo nemogoče mogoče in pišejo strani zgodovine z izjemno predanostjo, trdim delom, odrekanjem, samozavestjo in pripravljenostjo narediti več kot drugi. Toda včasih malo usode odigra veliko vlogo v skupnem rezultatu," je še zaključil, pod fotografijo pa so se hitro vsuli komentarji navdušenja.

Odkritje izjemnega Srba

Jokićev agent je sicer že pred časom razkril, kako je pred leti odkril izjemnega Srba. "Bral sem časopis in opazil, da je eden izmed košarkarjev v mlajših kategorijah do 18 let dosegel 29 točk in 26 skokov. Takrat sem samo rekel: 'Uau!' Naslednji teden sem znova bral časopis in videl, da je dosegel 30 točk in 37 skokov. Iskanje talentov ni moje delo, temveč je delo moje skavtske ekipe, a radovednost me je premagala, zato sem si ga želel ogledati," je povedal Ražnatović.

"Tako sem poklical svojega skavta in ga povprašal po njem. Bila je tišina, ni ga poznal. Zame je bilo to presenečenje leta, saj je poznal vse mlade košarkarje. Rekel sem: 'Poglejte, očitno je, da je center s 26 skoki. Pokličite tja in preverite, ali fant pobira žoge pod obročem, ker je starejši, močnejši in višji, ali pa je vsestranski,"' je nadaljeval slavni agent. "Poklical je nazaj čez tri minute in rekel: 'Ne, ni močan, je zelo vsestranski, celo malo predebel, a nadarjen."'

Potem ko je odkril Jokića kot igralca, je Ražnatović poskrbel, da je igralčeva družina vedela o njegovih namenih z njim. "Sem človek, ki verjame v sistem, projekcije, analize, in ne vem, zakaj, ampak sem svojemu skavtu rekel, da želim podpisati z njim in da naj zato odidejo do njega in njegove družine," je dejal Ražnatović. "Šel je tja in se pogovarjal z družino. Njegova družina je super. Zelo so bili veseli, da se tako velika agencija zanima za njihovega otroka, ki, mimogrede, nikoli ni hodil na treninge članske ekipe. V njem niso prepoznali talenta."

Ražnatović je razkril, da je njegova agencija BeoBasket na koncu naredila izjemo, in to edinkrat v dolgi zgodovini svojega obstoja. "Jokićevi so se pridružili agenciji, a so me želeli tudi spoznati. Čez dva dni sem prišel, veliko smo se pogovarjali, res smo se ujeli, sploh s starejšim bratom Strahinjo, ki je bil v tistem trenutku res pomemben pri odločitvi. Res je Nikoli pomagal, da je postal to, kar je, še posebej na začetku, ko je bilo res težko," je dejal Ražnatović. "Nikola se je agenciji pridružil pri 17 letih in pol. To je prvi in ​​zadnji igralec v 27-letni zgodovini agencije, da smo z njim podpisali pogodbo, ne da bi ga prej poznali," je še povedal Ražnatović, ki je s svojim varovancem v Denverju proslavil velikanski uspeh.

