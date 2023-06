Slovenski košarkar obrnil nov list

Za slovenskim košarkarjem Žanom Markom Šiškom je težka sezona. Novembra se je zaradi osebnih razlogov poslovil od Bayerna iz Münchna. Šiško se je v München preselil decembra 2019, v zadnji sezoni pa je še pred odhodom dobival le malo priložnosti, težave je imel tudi s poškodbo palca. Zdaj pa je 25-letni košarkar obrnil nov list, na novo sezono pa se zdaj pripravlja na treningih košarkarske akademije Sagadin&Stepišnik.

Kot je Ljubljančan povedal v pogovoru za spletno stran omenjene akademije, bo pred novo sezono skoraj zagotovo zamenjal klubske barve. "Nič še ni potrjeno in nič ni zagotovo, ampak najverjetneje ne bom ostal v Munchnu. Verjetno bom po treh letih zapustil Munchen. Bo pa kmalu jasno, kje bom nadaljeval," je dejal Šiško.

"Vsekakor ni šlo vse po mojih željah in načrtih. Prva sezona je bil v redu. Načeloma, tako kot sem pričakoval. Dobil sem prve minute na najvišjem nivoju v Evropi in sem precej napredoval. Potem je prišla pandemija, bil sem nekaj časa odsoten in sem kar nekaj časa iskal svoj ritem. Zadnjo sezono, pa zaradi številnih razlogov, nisem mogel izpeljati po željah. Se vračam in poletje bom izkoristil za pripravo, za vrnitev. Ta akademija mi bo še kako prišla prav," je še dejal Šiško.

Nekdanji član Cibone in Kopra Primorske si želi vrnitve med najboljše. "Vsako leto si bolj zrel. Ko sem bil v Pirmorski, sem mislil, da sem dosegel svoj vrhunec. Ko sem prišel v Munchen, torej sem iz ABA lige prišel v Evroligo, in takrat te doleti realnost. To je drug svet. Nekaj časa sem potreboval, da sem se prilagodil, ampak naredil sem velik korak naprej. Napredek je bil očiten, tako igralsko kot tudi mentalno. Učiš se od najboljših profesionalcev. Kako oni delujejo, kako razmišljajo, kakšen je pravi profesionalizem. To je višji nivo. Od obdobja igranja v Kopru do danes, sem zagotovo druga oseba in drug igralec. Vem, da se bom, po krajšem turbulentnem obdobju, vrnil boljši kot sem bil prej," je še povedal Šiško.

Preberite še: