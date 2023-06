Po razočaranju jasno sporočilo "kavčarjem" in vodstvu KZS

Domače evropsko prvenstvo se je za slovensko žensko košarkarsko izbrano vrsto končalo veliko prej kot je bilo načrtovano. Tri tekme in trije porazi je izkupiček, ki si ga tako v reprezentanci kot v vodstvu Košarkarske zveze Slovenije pred začetkom turnirja zagotovo niso predstavljali. Po (pre)hitrem koncu domačega prvenstva so glavni akterji reprezentance pogledali proti prihodnosti izbrane vrste, po koncu zadnje tekme pa je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec potrdil, da bo grški strokovnjak Georgios Dikaiulakos tudi v prihodnje selektor Slovenije.

Vse odkar je predsednik Košarkarske zveze Slovenije pred malce več kot dvema letoma na novinarski konferenci pred odhodom slovenske ženske izbrane vrste na takratno evropsko prvenstvo naznanil, da se bo EuroBasket 2023 igral v Sloveniji so bile misli tako košarkaric kot strokovnega štaba usmerjenih proti domačemu tekmovanju, ki so sanje praktično vsakega športnika. A še preden se je ustroj tekmovanja zavrtel, so se stvari začele podirati kot hišica iz kart.

Najprej se je odvila že zelo znana afera in izključitev Nike Barič, nato je zavrnitev v nasprotno smer poslala naturalizirana moč, ki bi Sloveniji še kako koristila pod obročema Kalani Brown, dodatno so Slovenkam zagodle še poškodbe, saj so kot po tekočem traku odpadle Maruša Seničar, Aleksandra Krošelj in Mojca Jelenc. A kljub temu je bila želja in cilj reprezentance oziroma Košarkarske zveze Slovenije jasna – uvrstitev v četrtfinale, kar doslej Slovenkam še ni uspelo. A kljub veliki želji se je končalo klavrno. Varovanke Georgiosa Dikaiulakosa so bile na vseh treh tekmah blizu uspeha, a so na koncu sklonjenih glav zapustile srečanja z Veliko Britanijo, Nemčijo in tudi Francijo. Za Slovenijo je bilo to najslabše evropsko prvenstvo doslej, saj se je prvič zgodilo, da je reprezentanca prvenstvo stare celine končala brez ene same zmage.

Slovenke so prvenstvo sklenile s tremi porazi, a dvignjeno glavo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Nove solze razočaranja

A stvari niso le tako črno-bele, kot deluje pogled na rezultatsko lestvico. Slovenke so kljub porazom pokazale borbo do zadnje sekunde, kljub zares skrajšani rotaciji in mladosti so pustile pozitiven vtis in bile na vseh treh tekmah v boju za končni uspeh. "Videlo se je, da je za veliko deklet to prva izkušnja z EuroBasketom, manjkala je rotacija, na takšen način ni lahko igrati, ob tem si na domačem parketu v glavi sam ustvariš določene pritiske. Je pa to definitivna dobra popotnica za naprej, jaz mislim, da nam manjka en korak do uspeha. Mislim, da bo pomembno, da v svoje vrste znova pridobimo eno naturalizirano košarkarico, da pridobimo na rotaciji. Prvenstvo lahko zapustimo z dvignjeno glavo in lahko z optimizmom zremo proti naslednjim reprezentančnim akcijam," je prepričana Eva Lisec, ki je bila proti Franciji s 16 točkami in 11 skoki prva igralka tekme.

Teja Oblak je bila na vseh treh tekmah gonilna sila slovenske izbrane vrste. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tudi tokrat brez solz razočaranja ni šlo. "Seveda bi si želele boljšega rezultata, da bi lahko še naprej igrale za Slovenijo, saj je igranje za reprezentanco res tista največja čast. Lepo je bilo igrati doma in ko ljudje prepoznajo, da znamo tudi dekleta igrati košarko. Res mi je žal, z ekipo smo verjeli, na koncu smo bili tako blizu a tako daleč. Normalno, da so zdaj prisotne solze," je dejala slovenska košarkarica.

Zelo čustveno je slovo od prvenstva pospremila tudi kapetanka Teja Oblak, ki je tako kot Eva Lisec sicer na vseh treh obračunih prikazala odlične predstave, a to na koncu ni bilo dovolj. "Kot ekipa smo od začetka do konca poskušali, dali smo naš maksimum. Res nam ni zmanjkalo veliko, vedno so odločile malenkosti. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, a verjamem, da lahko pozitivno gledamo tudi za naprej. Sama se v reprezentanci vidim vedno, če bo le zdravje to dovoljevalo. Niti približno še ne razmišljam, da bi prenehala z igranjem košarke, tako da dokler bom zdrava, bom sama vedno na voljo reprezentanci," je proti prihodnosti pogledala Oblakova.

Georgios Dikaioulakos ostaja na slovenski klopi. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kakšna bo prihodnost selektorja? Košarkarice jasne, Erjavec tudi.

Ta je bila po zadnji tekmi veliko bolj negotova za slovenskega selektorja Dikaiulakosa, ki je bil na čelo reprezentance pripeljan z jasnim ciljem odmevnega uspeha na domačem EuroBasketu, a se to ni zgodilo. "Ne vem, kaj se bo zdaj zgodilo in kaj se bomo dogovorili. A sam lahko povem, da si želim ostati selektor Slovenije. To delo je zame privilegij in v čast mi je trenirati to ekipo in ta dekleta," je na vprašanje, kaj se bo zgodilo po koncu prvenstva odgovoril Grk. Njegove dvome je zatem hitro razrešil predsednik KZS Matej Erjavec, ki je potrdil, da bo grški strokovnjak tudi v prihodnje selektor Slovenije.

"Na dekleta sem res ponosen, ne le zaradi njihovega fokusa, njihove borbe, ampak ker so v prvi vrsti igrale za Slovenijo šele nato so igrala zase. Imeli smo veliko priložnosti, a nam na koncu ni uspelo ujeti priključka. Po koncu vsega lahko rečem, da sem izjemno ponosen, da sem trener te ekipe, da sem lahko delal z njimi. Naredile so me boljšega trenerja in tudi boljšo osebo," je bil še iskren Dikaiulakos.

Slovenke si želijo nadaljevanja sodelovanja z Dikaioulakosom. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Svoje mnenje o delu selektorja so po koncu jasno izrazile tudi košarkarice, ki so z Dikaioulakosom vzpostavile posebno vez. "Kar se tiče selektorja, smo od naše prve tekme z njim do zdaj res napredovali in stopnjevali. V javnosti se govori marsikaj, da ni dober trener, njegovo znanje in košarka sta res na nivoju, ki ga je težko dojeti. Zdaj naj vedo tudi vsi kavčarji, da je dober trener in tudi selektor. Res bi si želela več pozitivne energije. Moram priznati, da je bilo tudi meni na začetku zelo težko, sčasoma pa sem res začela verjeti v ta projekt, ker smo se res povezali in ustvarili pravo ekipo. Zaupamo si in si krijemo hrbet, zasuk generacij je res težek, a verjamem, da lahko iz tega potegnemo res veliko pozitivnega," je dejala Eva Lisec.

S tem se je strinjala tudi Teja Oblak. "Selektor nam je dal res ogromno, ne bi zamenjala niti sekunde. Ima res široko košarkarsko znanje, ob tem pa je tudi odličen psiholog, vse je potekalo na najvišjem nivoju. Res smo se dobro povezali tako štab kot cela ekipa in to smo ves čas čutili, upam, da so to začutili tudi navijači. Hkrati nas zna usmerjati na kakšen način razmišljati in nas uči ne le košarke, temveč tudi ostalih stvari. Ne glede na to koliko izkušenj imam sama, verjamem, da pod njegovim vodstvom še napredujem. Z dekleti si zato res želimo, da bi ostal naš selektor še naprej," je jasno mnenje izrazila Oblakova, ki se ji je želja tudi izpolnila.

