Slovenke so si z nesrečnim porazom zaprle vrata napredovanja

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je tudi na svoji drugi tekmi domačega evropskega prvenstva po tesni končnici ostala praznih rok. Slovenke so po hudem boju v Stožicah morale z 62:66 priznati premoč Nemčiji, s porazom pa so si izbranke Georgiosa Dikaioulakosa že zaprle vrata možnosti napredovanja v drugi del tekmovanja. Za slovo od prvenstva se bodo Slovenke v nedeljo pomerile še s Francijo (18.00), ki je po dveh tekmah še brez poraza.

EuroBasket (Ž), 2. krog:

Petek, 16. junij:

Lestvica skupine C:



1. Francija 2 tekmi - 4 točke

2. Velika Britanija 2 - 3

3. Nemčija 2 - 3

4. Slovenija 2 - 2

Čeprav je bila slovenska izbrana vrsta tudi na svoji drugi tekmi evropskega prvenstva zelo blizu uspeha, pa se je Slovenkam v ključnih trenutkih znova pripetilo preveč napak, ki so na koncu botrovale drugemu porazu na domačem evropskem prvenstvu. S tem so varovanke Georgiosa Dikaioulakosa že zapravile možnost za osvojitev vsaj tretjega mesta, ki bi Slovenke popeljal v repasaž in ohranjanje možnosti za četrtfinale, prvič po letu 2017 pa bo Slovenija tekmovanje končala že po rednem delu. V primeru tretjega poraza bo Slovenija zabeležila svojo najslabšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Do sedaj je bila enkrat 14. (2017), dvakrat pa deseta (v letih 2019, 2021).

V primerjavi s tekmo z Veliko Britanijo je selektor Georgios Dikaioulakos naredil spremembo v začetni postavi, saj je poleg Teje Oblak, Eve Lisec, Zale Friškovec in Ajše Sivke v uvodu v igro namesto Hane Ivanuše poslal Tino Jakovino, ki je tudi dosegla prvi koš na srečanju. Slovenke po ekspresnem vodstvu s 4:0 nato skoraj pet minut niso dosegle koša, a so na slovensko srečo grešile tudi Nemke. Po precej izenačenih prvih desetih minutah so Slovenke vodile s 17:14.

Trd boj se je odvijal tudi v drugi četrtini, večkrat pa se je s tribun v Stožicah slišalo tudi glasno neodobravanje nad odločitvami sodniške trojice. Ekipi sta v prvem polčasu ogromno poskušali z metom za tri točke, Slovenke so jih zadele pet, Nemke pa še eno več, ob tem so visokorasle Nemke prednjačile tudi v skoku (24:15). Kljub temu so bile Slovenke ves čas v koraku s tekmicami, ki so se na glavni odmor podale s prednostjo 32:30. V slovenski izbrani vrsti je v prvem polčasu Eva Lisec dosegla osem točk, kapetanka Teja Oblak in Zala Friškovec sta jih dodali po sedem.

Tudi tretja četrtina je bila preslikava prvega polčasa, le da so pobudo v prvih nekaj minutah tretjega dela prevzele Nemke, a so Slovenke hitro odgovorile in z izjemno požrtvovalno in borbeno predstavo na krilih glasne podpore s tribun slabe tri minute pred koncem tretje četrtine po košu Ajše Sivke znova povedle (42:40). V prednosti so bile tudi pred začetkom zadnjih desetih minut (45:42).

Nemke v izenačeni končnici tekmo odločile v svoj prid

Slovenke so z izjemno borbeno igro odprle tudi zadnjo četrtino, po košu Eve Lisec pa so rakete dobrih sedem minut pred koncem prvič na tekmi povedle z osmimi točkami prednosti (52:44), a so nato neutrudne Nemke dale v višjo prestavo in dobre tri minute pred koncem po trojki Sonje Greinacher spet povedle (55:54). Za nameček je dve minuti in pol pred koncem peto osebno napako prejela še Eva Lisec, kar je bila voda na mlin gostij, a Slovenke se kljub temu niso predale. Minuto pred koncem je na le koš zaostanka s košem in še zadetim dodatnim prostim metom znižala Zala Friškovec, nato so imele Slovenke manj kot minuto pred koncem še napad za izenačenje ali vodstvo, a niso bile uspešne. Kljub temu so se še enkrat vrnile v igro, pri zaostanku z 62:42 so imele slabih 20 sekund pred koncem napad, vendar so žogo slabo izvajale, Nemke pa so nato tekmo uspešno pripeljale v svojo korist in slavile s 66:62.

Slovenkam je tako še drugo tekmo zapored zagodla (pre)kratka klop in pomanjkanje višine pod obročema. Nemke so na koncu skok dobile z 42:29, Slovenke so imele tako kot proti Britankam nekaj težav z osebnimi napakami (prosti meti Nemčije 15/17, Slovenije 3/4). V slovenski izbrani vrsti je bila na koncu z 20 točkami najbolj razpoložena Zala Friškovec, Teja Oblak jih je dodala 13, Eva Lisec pa 12. Pri gostjah sta Marie Guelich (11 skokov) in Sonja Greinacher dosegli po 12 točk.

V soboto bo na EP prost dan, v nedeljo prav tako ob 18. uri pa se bo Slovenija za konec srečala še s Francijo.

V četrtfinale se bodo neposredno uvrstile le zmagovalke skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi. Skupina C se bo v tako imenovanem repasažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

