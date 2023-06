Slovenski selektor po porazu: To je zagotovo težek trenutek, a ...

Ko je slovenska reprezentantka Eva Lisec po slabih treh minutah igre v drugi četrtini prve tekme Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu zadela trojko za vodstvo slovenske izbrane vrste s kar 29:11 je v Stožicah završalo. A kako nepredvidljiva je lahko ženska košarka in kako hitro se lahko moči na igrišču spremenijo, je pokazalo nadaljevanje, v katerem so se pokazale slabosti slovenske igre, ki so bile na koncu za slovensko izbrano vrsto na prvi tekmi EuroBasketa tudi usodne. Kratka klop in pomanjkanje višine pod košem sta se na prvem srečanju pokazali za glavni rak rani slovenske igre, ki je sicer na trenutke navduševala približno dva tisoč navijačev v Stožicah.

Slovenke že v petek čaka srečanje z Nemčijo, ki je danes klonila proti Franciji. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"To je za nas zagotovo težek trenutek, a na takšnem tekmovanju kot je evropsko prvenstvo ne moreš dolgo časa razmišljati o eni tekmi, temveč se moraš osredotočiti na naslednje srečanje. Ponosen sem na dekleta ne glede na to, kaj se bo v nadaljevanju še zgodilo. Borili smo se z višjo in boljšo ekipo, imeli smo visoko prednost, ki je žal nismo znali zadržati, a res smo se borili do zadnjega trenutka tekme. Naredili smo preveč napak, kar so tekmice znale izkoristiti, ob tem pa smo imeli še slab dan pri metu iz razdalje, kar moramo popraviti že na naslednji tekmi," je po porazu dejal slovenski selektor Georgios Dikaiolakos, ki so mu preglavice povzročale tudi težave z osebnimi napakami nosilk igre slovenske izbrane vrste, zato je še toliko večje breme padlo na mlajše in neizkušene košarkarice.

"Ne vem, če bi rekel, da nas je pokopalo pomanjkanje izkušenj, za poraz je več razlogov. V trenutku, ko smo imeli visoko prednost, bi morali odigrati pametneje, dovolili smo jim preveč odprtih metov, ob tem pa smo naredili preveč napak, ki so tekmo obrnile v njihovo korist," je še dodal Grk na slovenki klopi.

Teja Oblak je že v prvi četrtini dosegla 12 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Oblakova s 25 točkami prva strelka

V slovenski izbrani vrsti si pozitivno oceno za nastop zagotovo zasluži kapetanka Teja Oblak, ki je že v prvem polčasu dosegla 16 od na koncu skupno 25 točk Slovenije, a odličen strelski izkupiček na koncu bil dovolj za slovensko veselje. "Težko je na takšen način odpreti evropsko prvenstvo, sploh če igraš doma, a to je le dan. Že čez en dan nas čaka tekma z Nemčijo. Imele smo nekaj res slabih trenutkov, ki so jih nasprotnice izkoristile, kar bomo morale že na našem naslednjem srečanju zagotovo popraviti. V nadaljevanju bomo morale popraviti predvsem ritem v naši igri in držati nadzor nad tekmo ter priti do prve zmage," se je proti naslednji tekmi že obrnila Oblakova.

"Z dekleti smo občutile podporo s tribun, hvaležne smo za vsako spodbudo in upam, da bo tako tudi v nadaljevanju prvenstva. Zagotovo je lažje igrati s podporo, je pa nas, da to še bolje izkoristimo," je še dodala Škofjeločanka.

Zala Friškovec. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Nekatere stvari nam v igri niso stekle tako, kot smo si želeli"

Tekmice so na koncu odločilno razliko naredile v prvih minutah zadnje četrtine, ko so pobegnile na 69:60 (34.). Izbranke grškega trenerja na slovenski klopi Georgiosa Dikaiolakosa so se sicer približale na 68:70 (37.), za preobrat pa so imele preozek nabor razpoloženih igralk in bile premalo natančne pri metih na koš (37,3%). "Enostavno so se one prilagodile naši igri, čvrsto so šle v dvoboje, kar nas je tistem trenutku morda nekoliko presenetilo in zmedlo. To je EuroBasket, takšne stvari se dogajajo, tudi pri +18 tekme ni konec, o tem smo se pogovarjale, a žal so se vrnile v igro. Nekatere stvari nam v igri niso stekle tako, kot smo si želeli. Že na naslednji tekmi bo treba na glavo," je po koncu povedala Tina Jakovina.

Slovenija po dvanajstem nastopu na štirih zaporednih evropskih prvenstvih ostaja pri štirih zmagah. "Smo ekipa, ki je veliko odvisna od meta iz zunanjih položajev in met nam danes res ni stekel. V obrambi smo bile glede na število prekrškov preveč agresivne. A je kar je, zdaj je fokus že na Nemčiji," pa je po koncu dodala Zala Friškovec, ki bo novo priložnost za uspeh s soigralkami iskala v petek. Kljub porazu za slovensko izbrano vrsto ni še nič izgubljenega, saj drugo- in tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi.