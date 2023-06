Slovenke po odličnem začetku popustile in ostale praznih rok

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je izgubila svojo prvo tekmo na domačem evropskem prvenstvu. Izbranke Georgiosa Dikaioulakosa so v prvem polčasu vodile tudi z 18 točkami prednosti, na koncu pa so po tesni končnici z 71:76 morale priznati premoč Veliki Britaniji. V petek se bodo Slovenke (18.00) pomerile z Nemčijo, ta se bo danes zvečer pomerila s Francijo, ki je prvi favorit slovenske skupine.

EuroBasket (Ž), 1. krog:

Četrtek, 15. junij:

Šestnajst najboljših ženskih evropskih košarkarskih reprezentanc je dočakalo začetek 39. evropskega prvenstva. Na prvenstvu stare celine četrtič zapored igrajo tudi Slovenke. Spomnimo, priprave so se za slovensko četo začele vse prej kot preprosto. Še pred začetkom je bila izključena Nika Barič, tik pred zdajci je slovenski poziv zavrnila tudi nesojena naturalizirana moč Kalani Brown, nato pa so jo Slovenkam zagodle še poškodbe. A kljub temu so rakete v zadnjih tednih skupaj s strokovnim štabom ujele pravi val in se pogumno podale v boj z najboljšimi reprezentancami stare celine. Rakete, kot je vzdevek slovenskih košarkaric, so uvodno tekmo proti Veliki Britaniji odlično odprle, vodile tudi s +18, a nato popustile, v izjemno napeti končnici pa so se na koncu veselile Britanke. Že v petek Slovenke čaka nova priložnost, ko bo njihov nasprotnik v Stožicah Nemčija.

Slovenske košarkarice so svojo prvo tekmo na evropskem prvenstvu začele v postavi kapetanka Teja Oblak, Zala Friškovec, Hana Ivanuša, Eva Lisec in Ajša Sivka. Varovanke Georgiosa Dikaioulakosa so pred približno dva tisoč glasnimi navijači hrabro odprle tekmo in se niso ustrašile pritiska domačega tekmovanja. Po precej izenačenem začetku so Slovenke ob vodstvu s 13:11 z delnim izidom kar 10:0 v izjemnem slogu sklenile prvo četrtino. Zelo razpoložena je bila kapetanka Oblakova, ki je dosegla 12 točk.

Slovenke v Stožicah spodbuja tudi Goran Dragić. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Rakete so tudi drugo četrtino odprle poletno, prednost je ob skupnem delnem rezultatu 16:0 hitro narasla na 29:11 in vse je kazalo na veliko prevlado slovenskih košarkaric. A po dobrih šestih minutah so nato strelski mrk prekinile Britanke, ki so nato Slovenkam odgovorile z enako mero. Ob delnem izidu nasprotnic s 15:0 je prednost Slovenk, ki nikakor niso našle poti do koša tekmic, tako ekspresno skopnela (29:26). Nato so gostiteljice vendarle nekoliko znova ujele ritem in se na odmor podale s prednostjo 38:33. Teja Oblak je prvi polčas končala s 16 točkami, Eva Lisec jih je dodala deset.

Britanke ob koncu tretje četrtine povedle

Po najdaljšem odmoru na srečanju so se Britanke hitro približale le na dve točki zaostanka, a so rakete nato znova hitro strnile svoje vrste in po nekaj domiselnih akcijah znova nekoliko pobegnile svojim tekmicam. Slabih šest minut pred koncem tretje četrtine je tako Eva Lisec prednost povišala na +10 (50:40). A tudi tokrat je sledil že znan scenarij, Britanke so še enkrat več odgovorile, slabo minuto pred koncem pa so slovenske tekmice prvič po začetku tekme, ko so vodile s 3:0, po trojki Holly Winterburn povedle (58:56). Ob koncu tretje četrtine so Britanke vodile še s košem prednosti več (60:56).

Eva Lisec je dosegla 14 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Britanke so na krilih dobrega konca tretjega dela letele tudi na začetku zadnje četrtine. Dobrih šest minut pred koncem so gostje prednost povišale že na 69:60, kar je bil preplah za Grka na slovenski klopi Dikaioulakosa, ki je zatem zahteval minuto odmora. Ta je hitro obrodila sadove, saj so se Slovenke ekspresno vrnile v igro in ujele priključek, a bližje kot na koš zaostanka se Slovenkam ni uspelo približati. Na koncu so Britanke slavile s 76:71.

Britanke so zbrale kar 12 skokov več od Slovenk (51:39), ki so zadele le tri proste mete iz osmih poskusov. Ob tem so imele slovenske košarkarice ogromno težav z osebnimi napakami, Tina Jakovina je zaradi petih osebnih napak tekmo sklenila predčasno, medtem ko so ostale nosilke igre Zala Friškovec, Eva Lisec, Teja Oblak in Ajša Sivka tekmo končale s po štirimi osebnimi napakami. Oblakova je bila na koncu s 25 točkami prva strelka tekme, Zala Friškovec je 15 točkam dodala devet skokov, Eva Lisec se je podpisala pod 14 točk, Ajša Sivka pa je ob desetih točkah ujela 11 odbitih žog.

Slovenija : Velika Britanija, foto: Siniša Kanižaj/Sportida:

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Izbranke grškega strokovnjaka na slovenski klopi bodo predtekmovanje igrale v skupini C skupaj še z Nemčijo in Francijo. Z Nemkami se bodo pomerile v petek prav tako ob 18. uri, s Francozinjami pa v nedeljo ob 18. uri.

V četrtfinale se bodo neposredno uvrstile le zmagovalke skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi. Skupina C se bo v tako imenovanem repasažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska. Za Slovenijo bo to četrti zaporedni nastop na EP. Na prvem leta 2017 v Pragi je bila 14., leta 2019 v Beogradu in leta 2021 v Franciji pa je tekmovanje končala v repasažu in zasedla končno 10. mesto.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

Preberite še: