Grenke solze velikega razočaranja, selektor spregovoril o prihodnosti

"Pred večino mladih deklet so zagotovo res lepe kariere in za marsikatero sem prepričan, da bo pustila veliko sled v evropski košarki. Upam, da bom temu priča in da bom še tukaj, da bom lahko v tem užival tudi sam," je po drugem porazu Slovenije na letošnjem EuroBasketu, s katerim so si Slovenke zaprle vrata v drugi del, črto potegnil selektor Georgios Dikaioulakos. Razočaranje po porazu z Nemčijo (62:66) je bilo v slovenskem taboru ogromno, ni manjkalo solz, še drugič pa so o zmagovalcu odločile malenkosti.

Čeprav si je slovenska ženska izbrana vrsta na letošnjem evropskem prvenstvu želela koraka naprej od preteklih tekmovanj stare celine, pa se bo za Slovenijo prvenstvo po letu 2017 znova končalo že po prvem delu tekmovanja. Slovenke so namreč po porazu z Veliko Britanijo in Nemčijo že pred nedeljsko zadnjo tekmo proti Franciji že zapravile vse možnosti, da bi v svoji skupini lahko še upale na osvojitev tretjega mesta. Mlada zasedba grškega selektorja se je tako na žalost hitro opekla, v ključnih trenutkih je tako na tekmi z Veliko Britanijo kot Nemčijo zmanjkalo moči in koncentracije, obenem pa se je proti najboljšim evropskim reprezentancam še kako poznal primanjkljaj pod obema obročema ter kratka rotacija slovenske izbrane vrste, ki je igrala v precej bolj okrnjeni zasedbi, kot so si jo v reprezentanci želeli pred začetkom prvenstva.

Georgios Dikaioulakos je bil kljub novemu porazu ponosen na svoje varovanke. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kljub velikemu razočaranju pa je slovenski selektor Georgios Dikaioulakos prepričan, da je pred reprezentanco še zelo lepa prihodnost. "Res sem ponosen, da sem trener teh deklet in ekipe s takšnim značajem. V tem trenutku je težko govoriti o tej tekmi, ker vemo, da smo ostali brez napredovanja. A je, kar je, igrali smo z res veliko energije, borili smo se do zadnjega trenutka in mislim, da so to prepoznali in videli vsi. A odločile so neke podrobnosti tako kot na prejšnji tekmi, nekaj težav smo imeli v skoku pa tudi pri prodorih. A tudi kljub tem težavam mislim, da bi tekmo lahko dobili, a na koncu nam ni uspelo. Vsakič, ko smo se poskušali na koncu vrniti, ni bilo dovolj. Tako kot včeraj sem imel tudi tokrat občutek, da nismo izgubili, temveč nam je na koncu zmanjkalo časa. Nismo imeli dovolj časa," je s ciničnim nasmeškom povedal Grk na slovenski klopi.

Tekmo slovenske izbrane vrste je v Stožicah pospremil tudi Jan Oblak, brat Teje Oblak in ambasador prvenstva. Foto: FIBA

V vodstvu reprezentance so si sicer pred začetkom prvenstva kot jasen cilj zadali izboljšanje najboljšega rezultata na evropskih prvenstvih do zdaj, ki je bilo deseto mesto, a bodo Slovenke za tem krepko zaostale. Še več, v primeru tretjega poraza bo Slovenija zabeležila svojo najslabšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Do sedaj je bila enkrat 14. (2017), dvakrat pa deseta (2019, 2021), je pa treba omeniti, da je Slovenija na svojem četrtem prvenstvu zaigrala v najbolj neizkušeni zasedbi do zdaj. Pod vprašajem je tako tudi prihodnost Dikaioulakosa na slovenski klopi, saj ni dosegel želenih ciljev, a o tem bo vodstvo KZS zagotovo razpravljalo po koncu evropskega prvenstva, ko se bo prvotno razočaranje nekoliko poleglo.

"Verjamem, da imajo ta reprezentanca in te igralke pred sabo res lepo prihodnost. Gre za res, res, res mlado ekipo. Pred večino mladih deklet so zagotovo res lepe kariere in za marsikatero sem prepričan, da bo pustila veliko sled v evropski košarki. Upam, da bom temu priča in da bom še tukaj, da bom lahko v temu užival tudi sam. Kot sem že rekel, sem ponosen na ta dekleta in vem, da imajo svetlo prihodnost. Imamo sedem reprezentantk, ki so prvič igrale na EuroBasketu, in nekaj si jih ni niti predstavljalo, da bodo del ekipe," je povedal grški strokovnjak.

Eva Lisec je dosegla 12 točk, tekmo pa zaradi petih osebnih napak končala predčasno. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Grenke solze razočaranja

Kako močno so si slovenske košarkarice želele dobrega rezultata, je bilo jasno po koncu tekme z Nemčijo, ko večina od njih ni mogla zadržati solz razočaranja. "Po takšnem porazu na tako pomembni tekmi je res težko," je v solzah dejala Eva Lisec. "Res upam, da nam vsaj proti Franciji igra v celoti steče. Tudi ko nam gre, nato zapademo v nekakšno črno luknjo in upam, da se nam končno odpre. Težko je igrati, ko je tako malo razpoloženih igralk. A borile smo se do zadnjega trenutka, nič si ne moremo očitati. Zagotovo se pozna kratka rotacija, a če se bomo ozirali samo na to, koga ni, potem lahko ves čas samo jokamo. Mislim, da smo dokazale, da znamo igrati košarko, zdaj je težko. Čeprav nam tokrat ni uspelo, verjamem, da je prihodnost svetla in zdaj se že osredotočamo nanjo. Včasih zmagaš, spet drugič pa se kaj naučiš," je še sklenila Lisčeva, ki bo ravno v soboto dopolnila 28 let.

Kapetanka Teja Oblak je bila na obeh tekmah nedvomno prve ime slovenske izbrane vrste. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Zelo razočarana je bila tudi kapetanka Teja Oblak, ki je bila tokrat s 13 točkami druga strelka Slovenije. "Res je težko. Vso tekmo smo se borile, dale vse od sebe, danes smo igrale z res posebno energijo. Na koncu nam je v ključnih trenutkih zmanjkalo nekaj koncentracije, za to prevzemam tudi odgovornost. Vsa čast dekletom od prvega do zadnjega, res so pustila srce na igrišču, verjamem, da so to začutili tudi navijači, zato hvala vsakemu, ki nas je danes bodril," se je približno 1.500 navijačem v solzah zahvalila kapetanka.

"Res ni preprosto, ko ti že drugi dan odločijo malenkosti, tukaj se je zagotovo poznala tudi naša krajša rotacija. Na žalost je naša klop kratka in težko je igrati v vsakem trenutku na najvišji ravni. V tem trenutku res nočem iskati izgovorov, a res smo se borile in mislim, da si nimamo česa očitati. Zdaj si moramo zbistriti misli in se odločno podati še na zadnjo tekmo," se je proti tekmi s Francijo še obrnila Oblakova.

"Očitno nam sreča trenutno ni naklonjena, a tudi na zadnji tekmi se bomo borile do zadnjega atoma moči. Hvala vsem navijačem za podporo, res so nam dali energijo. Iz tekme v tekmo se učimo, a tudi če smo mlada zasedba, verjamem, da si zaslužimo zmage, s katerimi bi nagradile trdo delo. Zagotovo boli, a zdaj je pomembno, da dvignemo glavo in nadaljujemo borbo do konca," pa je v komentarju po srečanju dejala Tina Jakovina.

Slovenke se bodo za slovo od domačega evropskega prvenstva v nedeljo ob 18. uri v Stožicah pomerile še s Francijo.

