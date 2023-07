Slovenski selektor opozoril na eno stvar

Po lanskem evropskem prvenstvu, ki se je za slovensko izbrano vrsto končalo z razočaranjem in izpadom v četrtfinalu, so v slovenski reprezentanci dokončno obrnili nov list in se obrnili proti novemu cilju – svetovnemu prvenstvu, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Slovenski košarkarji so se še v nekoliko okrnjeni zasedbi v ponedeljek zbrali v Laškem, v tem tednu pa svojo formo in ekipni duh pilijo v celjski dvorani Zlatorog.

"Kot sem že večkrat povedal, smo po opravljeni analizi ugotovili, da evropsko prvenstvo, razen zadnje tekme s Poljsko, niti ni bilo tako slabo. Dejstvo je, da se moramo dobro zavedati, da moramo biti pripravljeni na vsako tekmo, da ni slabega nasprotnika, sploh pa na takšnem tekmovanju, kot je svetovno prvenstvo, ki je morda še zahtevnejši turnir kot olimpijske igre. Pomembno pa bo, da delujemo tudi bolj kot ekipa," je ob prvi medijski aktivnosti v pripravljalnem obdobju poudaril slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Po vodstvom Sekulića trenutno v Celju trenira 16 košarkarjev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pod njegovim vodstvom in vodstvom strokovnega štaba trenutno trenira 16 košarkarjev, kot zadnja sta se v torek pridružila člana reprezentance do 20 let, ki je na evropskem prvenstvu osvojila 11. mesto, Urban Klavžar in Saša Ciani. Namesto prvotnih 20 izbrancev bo Sekulić v popolni sestavi stavil na 19 košarkarjev, saj je Jurij Macura sodelovanje zaradi poškodbe odpovedal. Reprezentanci se bosta pozneje, kot je že stalnica, pridružila NBA-jevca Luka Dončić in Vlatko Čančar, zaradi osebnih zadev pa se bo reprezentanci kasneje pridružil tudi Mike Tobey, ki se bo po besedah Sekulića v Slovenijo vrnil avgusta. "Prvi del priprav je vedno napornejši in morda tudi najbolj nehvaležen za igralce. Časa ni veliko, sploh ko se bodo začele tekme, vemo, da ne bo ostalo več veliko časa za treninge. Tako da bo pomemben del priprav tudi potem, ko bomo že prispeli na Japonsko," je dejal Sekulić.

Na širšem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Brez obeh dozdajšnjih kapetanov

Slovenski košarkarji v tem poletju poleg upokojenega Gorana Dragića pogrešajo tudi poškodovanega kapetana Eda Murića, ki si je na zadnji klubski tekmi sezone v dresu Cedevite Olimpije strgal kolenske vezi. "Ne samo, da smo s tem izgubili visokega igralca, izgubili smo tudi zelo pomembnega košarkarja, ki je bil ob tem tudi kapetan. Smo pred novim izzivom, kot smo vedno. Najti moramo pravo zamenjavo, igralca, ki ga bo lahko nadomestil ali prinesel celo nekaj novega v ekipo," je dejal Sekulić, ki je nekaj besed namenil tudi zlatemu kapetanu Dragiću.

Edo Murić bo zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

"Vemo, kaj je Goran dal tej reprezentanci, in na žalost je tako, kot je. Nobeden od igralcev ni večen, na žalost se je tudi ta list obrnil in zdaj je prav, da gledamo naprej. Eni košarkarji so odšli samovoljno, spet drugi so poškodovani … Treba pa bo najti rešitve in nadomestila ter gledati naprej. Od nas so velika pričakovanja, z nami bo Luka, ki ta pričakovanja še poveča, zdaj pa bo naša naloga, da to tudi upravičimo in dosežemo," je dejal selektor, ki je moral ob odsotnosti dolgoletnih kapetanov Dragića in Murića določiti tudi novega kapetana. "Kapetana smo že določili, ime pa bo znano nekoliko pozneje. To je bila odločitev tako strokovnega štaba kot garderobe. Ne bo pa to kakšno veliko presenečenje," imena še ni želel razkriti Sekulić.

Aljaž Kunc je edini debitant v slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Edini novinec v izbrani vrsti je tokrat 23-letni Aljaž Kunc, ki je zadnja leta preživel v ZDA na univerzi Iowa State. "Položaj z Murićem nas je prisilil v to, da smo morali pogledati malce širše, izbire ni veliko. Zato smo dali priložnost tudi Kuncu, da se izkaže, potem pa bomo videli, ali smo lahko celo mogoče še boljši," je dejal Sekulić, ki je ob tem pozdravil tudi vrnitev Gregorja Hrovata. Ta je po lanskem razočaranju, ko je kot zadnji pred EuroBasketom izpadel iz slovenske reprezentance, izbrani vrsti znova odprl vrata.

"Nihče izmed nas tako igralcev kot trenerjev ne sme stvari vzeti preveč osebno, ker vse, kar delamo, delamo v dobrobit ekipe in slovenske reprezentance. Gregor je zdaj tukaj in res ni nobenih težav. Zdaj pa bo v naših rokah, da najdemo ekipo, ki bo najbolj homogena in bo dobro delovala. Na žalost ne more biti v ekipi vseh košarkarjev, ki so nastopali tudi v kvalifikacijah, zbrali pa smo zdaj tiste, za katere ne samo verjamemo, da so najboljši, temveč so tudi najbolj združljivi z vsemi nosilci naše igre," je dejal Sekulić, ki bo po evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah reprezentanco vodil še na svetovnem prvenstvu.

Jordan Morgan se bo za mesto v izbrani vrsti "boril" z Mikom Tobeyjem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tobey ali Morgan?

Za slovenski strokovni štab bo pred dokončno sestavo moštva za svetovno prvenstvo gotovo ena od največjih dilem, kateremu košarkarju zaupati vlogo naturaliziranega igralca. "Tako Mike Tobey kot Jordan Morgan sta po svoje univerzalna igralca, med njima ni veliko podobnosti, tako da bomo videli, kateri izmed njiju bo bolj za ekipo oziroma tistega, s katerim bo moštvo boljše," je dodal Sekulić, ki bo s popolno zasedbo tako prvič treniral šele v začetku avgusta.

"Luka se lahko reprezentanci pridruži 28. julija, kot velevajo pravile lige NBA, in za vse so ta pravila enaka. Z Luko sva se slišala, seveda spremljam njegovo delo, tudi naš kondicijski trener Anže Maček je delal z njim, tako da vem o njem vse. So pa za Luko, no, ne samo za Luko, tudi za preostalimi reprezentanti, res naporna poletja, ko so skoraj po koncu klubskih sezon takoj morali preklopiti na reprezentanco. Zdaj so imeli fantje končno nekaj časa, da so imeli nekaj počitka in časa za regeneracijo in da se zdaj lahko začnejo pripravljati na novo obdobje," je prepričan Sekulić.

Slovenci so priprave začeli v ponedeljek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Težke pripravljalne tekme so dobrodošle

Slovenci bodo pred začetkom svetovnega prvenstva odigrali sedem pripravljalnih tekem, prvo s Kitajsko že prihodnji teden v Celju, med drugim pa slovenske košarkarje nato čakajo tudi tekme z Grčijo, Španijo in ZDA. "Pomembno je, da na pripravah igramo tudi težke tekme, podobno smo imeli na pripravah tudi lani, pa smo vse tekme potem tudi dobili. Mogoče tudi ne bi bilo narobe, da bi kakšno tekmo izgubili, da se znamo spopasti tudi s porazom, ne pa, da je to potem še toliko večji udarec na prvenstvu. Bomo videli, imamo super težke nasprotnike, sploh turnir v Španiji bo poseben, bo kar nekaj zanimivih tekem, tako da bomo lahko dobro preizkusili tudi sami sebe," je prepričan slovenski selektor.

Poleg začetka priprav na svetovno prvenstvo je v povezavi s slovensko izbrano vrsto v zadnjih dneh odmeval predvsem nepričakovan odhod generalnega sekretarja KZS Raša Nesterovića. "Tudi zame je bil ta odhod veliko presenečenje. Te stvari težko komentiram, ker niso v moji domeni, to so stvari, ki zadevajo Rašo, moram pa res priznati, da sem bil tudi sam zelo presenečen," je še dodal Sekulić.

Fotogalerija torkovega večernega treninga, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

