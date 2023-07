Slovenski selektor sprejel težko odločitev in opravil rez

Slovenski košarkarji so v torek v dvorani Zlatorog na svoji prvi pripravljalni tekmi pred vrhuncem letošnjega reprezentančnega poletja s 75:73 ugnali Kitajsko in tako s pozitivno noto zaključili prvi del priprav in obkljukali epizodo v Laškem in Celju. Po dnevu premora bo reprezentanca priprave nadaljevala v Ljubljani, selektor Aleksander Sekulić se je ob tem zahvalil trojici košarkarjev, izbrani vrsti pa se bosta v petek pridružila tudi prvi zvezdnik Luka Dončić in NBA prvak Vlatko Čančar.

Čeprav torkova tekma v Celju ni imela pretiranega rezultatskega pomena, pa je brez dvoma priprave na letošnje svetovno prvenstvo lepše začeti z zmago kot porazom. Slovenci so po borbeni predstavi z obeh strani in predvsem zahvaljujoč solidni zadnji četrtini s 75:73 premagali zasedbo, ki jo vodi nekdanji srbski selektor zdaj pa prvi mož Kitajske Aleksandar Đorđević.

Slovenski košarkarji so tako opravili s prvim tednom priprav, tednom ki je že po naravi za košarkarje tisti najtežji, saj je v ospredju predvsem delo na fizični pripravljenosti. Težke noge so se dodobra poznale tudi na parketu, kjer pa je bilo na koncu nekaj svetlih minut dovolj za uspeh. "Tudi če bi se tekma končala s porazom to ne bi bila katastrofa. Bistveno je to, da smo s tem srečanjem prebili led. Za nami je težkih sedem dni, predvsem za igralci, kar se je pri nekaterih košarkarjih odražalo tudi na parketu, da malo manj zdržijo na terenu pa tudi met nam ni stekel tako, kot bi si želeli. Pomemben delež je bila tudi podpora s tribun, tudi z navijači smo se potem lažje sprostili in zaigrali boljše tako v obrambi kot v napadu," je po koncu srečanja dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenci so priprave začeli z zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ob polčasu smo se dogovorili, da stvari, ki jih počnemo ne bomo počeli drugače, ampak jih bomo počeli le boljše. To se je potem tudi zgodilo. Po drugi strani moramo biti tudi iskreni, da Kitajska res ni slaba ekipa, imajo dobre igralce, tudi kitajska liga je postala kvalitetna in močna. To se vidi tudi pri igralcih, ki igrajo zelo fizično, ves čas na meji prekrška, na kar smo se morali tudi prilagoditi."

Težave s skokom in igro pod košem

V slovenskem taboru se zavedajo, da je pred njimi v naslednjem mesecu dni še ogromno dela, kot zdaj že stalna rak rana slovenske igre se je pokazala predvsem igra pod košem, Kitajci pa so v prvem polčasu zbrali kar trinajst skokov več od Slovencev, ki so jih vknjižili le enajst. "Če smo manjši, pa moramo biti potem hitrejši, morda tudi močnejši glede želje in borbenejši. Imeti višino v ekipi pomeni tako dobre kot slabe stvari. Veseli me predvsem izjemen moštveni duh, fantje res igrajo eden za drugega, nesebičnost. Fantje ves čas v ospredje postavljajo reprezentanco in ne sebe, kar se je odražalo tudi na osebnih napakah," je dejal prvi mož slovenske izbrane vrste.

Saša Ciani kot edini izmed slovenske dvanajsterice ni dobil priložnosti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta je skupaj s svojim strokovnim štabom vztrajno iskal prave odgovore in z različnimi kombinacijami iskal rešitve predvsem pod obročem, kjer priložnosti ni dobil le mladi Saša Ciani. "Tudi Ciani je bil v ideji, a danes smo imeli na klopi res veliko število visokih košarkarjev, enostavno smo hoteli preizkusiti kako bi zadeve izgledale z Morganom, tudi Dimca bi si želeli imeti na višjem nivoju, tako da je dobil nekaj več priložnosti. Zato potem nisem videl smisla, da bi ga v igro pošiljal za minuto ali dve," je dejal Sekulić.

"Tako zame kot za igralce je zelo nehvaležno, da se morajo dokazovati, kot da so na neki preizkušnji. Želel sem si videti predvsem Kunca, ki ga pred tem nisem poznal, zdaj sem ga šele prvič videl na delu na treningih. Vsak od košarkarjev je prinesel nekaj novega, svojega, bo pa zdaj potrebno analizirati tekmo, da se bomo lahko odločili kako in kaj naprej," je slovenski selektor še povedal o tej temi.

Slovo trojice, prihod NBA-jevcev

Še bolj kot srečanje s Kitajsko pa je torkov večer zaznamovalo tudi slovo trojice slovenskih košarkarjev, ki so zaključili s pripravami na svetovno prvenstvo. Sekulić je v prvem tednu računal na šestnajsterico košarkarjev, reprezentanci so morali zdaj v slovo pomahati Blaž Mahkovic, Urban Klavžar in Miha Lapornik. "Na žalost smo se morali odločiti, da se zahvalimo trem košarkarjem. Do konca priprav se bomo morali zahvaliti še nekaj igralcem, na žalost tako to je. Lapornik je na tej tekmi s Kitajsko odigral res dobro, tudi Klavžar je pokazal, da je prihodnost slovenske košarke, tako da lahko glede tega rečemo, da imamo tudi sladke skrbi," je prepričan Sekulić.

Na tekmi s Kitajsko so "počivali" Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Jakob Čebašek in Aleksej Nikolić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta se skupaj z reprezentanco veseli tudi nadaljevanja priprav in novih okrepitev, saj se s petkom in selitvijo reprezentance v Ljubljano reprezentančnim pripravam pridružujeta Luka Dončić in Vlatko Čančar, ki bosta reprezentanci, kot velevajo pravila lige NBA, na voljo od 28. avgusta. "Prvi del priprav je bil res dober, mislim, da mu lahko podam oceno deset glede na to, kar so košarkarji pokazali na parketu. Bosta pa Vlatko in Luka zagotovo spremenila ekipo, tu ni nobenega dvoma," je prepričan slovenski selektor.

Kot zadnji se bo nato 7. avgusta izbrani vrsti pridružil še Mike Tobey, ki je v prvem ciklu priprav odsoten zaradi osebnih zadev. Nato bo reprezentanca popolna, Sekulić pa bo moral s strokovnim štabom opraviti še nekaj rezov, ki bodo dokončno podali dvanajsterico, ki bo Slovenijo zastopala na svetovnem prvenstvu. "Do konca priprav bomo skušali zarotirati in preizkusiti čim večje število košarkarjev v različnih kombinacijah z željo, da bomo šli na svetovno prvenstvo v res najboljši postavi," je še sklenil Sekulić.

Na širšem seznamu je po odhodu trojice še 16 košarkarjev: Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Aljaž Kunc, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Aleksandar Đorđević je novembra lani prevzel vodenje Kitajske. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po koncu tekme s Kitajsko je pred mikrofone slovenskih predstavnikov medijev stopil tudi selektor Kitajske Aleksandar Đorđević, ki je stari znanec slovenske izbrane vrste, med drugim je na EuroBasketu leta 2017 vodil Srbijo, ki je nato v finalu klonila proti Sloveniji. "Rezultat bi se lahko na koncu nagnil na eno ali na drugo stran. Čestitke Sloveniji za zmago, ti fantje imajo res veliko izkušenj s tekmami, ki se odločajo v končnici, tukaj so odločile malenkosti. Lahko sem zadovoljen z napredkom moje reprezentance, vsak dan kažemo vse več razumevanja košarke, ki se igra tudi izven Kitajske. Vem, da so Sloveniji manjkali nekateri pomembni igralci, a so tudi nam, med drugim tudi Kyle Anderson. Slovencem želim veliko sreče v nadaljevanju priprav in na prvenstvu," je dejal Đorđević, ki je nekaj besed namenil tudi Luki Dončiću. "Luka je tip igralca, ki si ga v svoji ekipi želi vsak trener. Pokazal je izjemno kvaliteto, reprezentanco je odlično vodil na olimpijskih igrah, na evropskem prvenstvu se je nekje zataknilo, a to je stvar vaše reprezentance," je bil jedrnat srbski strokovnjak, ki je povsem osredotočen na izziv, ki mu ga prinaša delo s kitajsko izbrano vrsto, ki se ji bo v naslednjih dneh pridružil že prej omenjeni Anderson. V New Yorku rojeni 206 cm visoki Anderson - njegov pradedek naj bi bil domnevno kitajskega rodu - bo za svojo novo izbrano vrsto nastopal pod imenom Li Kaier, v pretekli sezoni pa je za Minnesoto v povprečju dosegal 9,4 točke na tekmo. Kitajsko v prvem delu SP čakajo tekme proti Srbiji, Južnemu Sudanu in Portoriku.

