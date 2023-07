Posebna odločitev, o kateri ne želi razmišljati

Slovenski košarkarji bodo danes v Celju odigrali svojo prvo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom. V zasedbi Aleksandra Sekulića proti reprezentanci Kitajske še ne bo Luke Dončića, Vlatka Čančarja in naturaliziranega košarkarja Mika Tobeyja. Je pa zato že od začetka priprav selektorju na voljo druga naturalizirana moč Jordan Morgan, ki se je že pred zborom reprezentance dva tedna pripravljal v Ljubljani.

"To poletje je tako zame kot za reprezentanco zelo pomembno, zato sem si želel biti tukaj že nekaj časa prej in se pripraviti tako psihično kot fizično na vse, kar prihaja to poletje. Kot sem že rekel, želim si biti pripravljen in osredotočen v vsakem trenutku. Opravil sem veliko dela," je slovenskim predstavnikom medijev zaupal Morgan, ki je na priprave prišel polno motiviran.

Jordan Morgan se s soigralci v slovenski izbrani vrsti pripravlja v Celju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Za zdaj vse poteka po načrtih, začetki so vedno težki, ker so treningi zahtevni, ker je ogromno dela na s kondicijo in vzdržljivostjo, zato smo vsi malce utrujeni, a vsi vemo, da je to pomemben korak, ki ga moramo storiti do svetovnega prvenstva. Vsi, ki smo tu, smo osredotočeni na svojo nalogo, tako da za zdaj vse teče, kot mora," je zadovoljen Američan s slovenskim potnim listom, ki pa si bo mesto pod košem moral še izboriti.

Tobey ali Morgan?

Prvič se je namreč zgodilo, da je selektor Sekulić na razširjen seznam uvrstil tako Tobeyja, ki je za Slovenijo igral na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, kot Morgana, ki je bil eden od ključnih členov slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Za zdaj še ni jasno, komu in kakšna vloga bo pripadla na koncu, kar je potrdil tudi Morgan. "S selektorjem sva se o tem pogovarjala, to je vse, kar trenutno lahko povem o tem. Bomo videli," pravi 31-letni novopečeni član ruskega Lokomotiva, ki je do zdaj za Slovenijo zbral šest uradnih nastopov.

Mike Tobey naj bi se v Slovenijo vrnil avgusta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Če sem iskren, poskušam čim manj razmišljati o tem, da bova tukaj oba z Mikom. Priprave so se komaj začele, tu se osredotočam na vsak dan posebej. Na koncu koncev nisem jaz tisti, ki bo sprejel to odločitev, na srečo to ni moja služba. Sam dajem vsak dan vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ko bo prišel še Mike, in kako bo to vplivalo na tekmovalnost. Sam sem zelo tekmovalen, vsak trening, vsako tekmo, to je v moji naravi, ne glede na to, kdo je v ekipi in kdo je tu," je bil jasen Morgan.

Kmalu ob boku Dončića

Ob tem se veseli tudi igranja ob boku z Luko Dončićem. "Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu, sam pa verjamem, da sem najboljši, ko igram z odličnimi organizatorji igre. Mislim, da nam vedno uspe stkati posebno povezanost. Veselim se igranja z njim," navdušenja ni skrival Morgan, ki si odkrito želi mesta med potniki na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Japonska, Indonezija in Filipini.

"Svetovno prvenstvo in igranje za reprezentanco je nekaj povsem drugega kot igranje v klubu. Svetovno prvenstvo je ob olimpijskih igrah verjetno največje in najpomembnejše tekmovanje na svetu. To je velika priložnost in bi bilo nekaj, kar bi ne glede na preostale dosežke v karieri pomenilo nekaj velikega. Nekaj, česar ti nihče ne more vzeti, da tekmuješ na taki ravni. Če bom v ekipi, se tega tekmovanja res veselim," je bil jasen Morgan.

Bil je eden ključnih mož reprezentance v kvalifikacijah za SP. Foto: FIBA

Selitev v Rusijo

Američan je ob pripravah slovenske izbrane vrste obrnil tudi nov list na svojem klubskem življenjepisu, kamor bo v novi sezoni po selitvi od turškega Konyaspora dodal še ime ruskega Lokomotiv Kubana, kjer bo tako kot v reprezentanci združil moči s trenerjem Sekulićem. "Minilo je nekaj let, odkar sem nazadnje igral v Rusiju pri Unicsu, a so okoliščine zdaj podobne. Veselim se igranja in novega izziva, vrnitve v rusko ligo in igranja v velikem klubu. Trenuten položaj z ruskimi klubi je tak, kot je, moral sem se malce bolj pozanimati, kakšno je stanje tam. Ne bi bil iskren, če ne bi rekel, da sem imel nekaj pomislekov, a na koncu koncev so pogovori s trenerjem in nekaterimi košarkarji, ki tam igrajo, razlog, da smo se z družino počutili udobno in varno," je dejal slovenski reprezentant, ki je imel sicer pred tem že dogovor s špansko Zaragozo, a se je v zadnjem trenutku dogovoril z ruskim klubom. "Lokomotiv se je naknadno in v nasprotju s prvimi informacijami odločil, da se bo krepil, in oni so bili moja prva izbira, končalo pa se je, kot se je," je še pripomnil Morgan.

