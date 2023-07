"Dončić? Zagotovo se bo s tem veliko spremenilo."

"Oktobra sem prestal operacijo hrbta, to se je potem vleklo vso sezono, sploh fizično nisem bil na ravni kot v prejšnjih letih," pripoveduje slovenski reprezentant Jaka Blažič, ki mu epizoda v Turčiji pri ekipi Bahcesehir Koleji zagotovo ne bo ostala v najlepšem spominu. A kljub temu je iz zadnje izkušnje potegnil marsikaj pozitivnega. "Izkoristil sem čas, da sem okreval, junija pa sem začel predvsem fizično delo, da sem sem prišel pripravljen. Zdrav sem in mislim, da lahko dam še kar nekaj tej reprezentanci," je prepričan Blažič.

Že pred reprezentančnim zborom je uredil tudi svoj klubski status, saj se po letu v tujini znova vrača v domovino in dres Cedevite Olimpije. "V Ljubljani so bili potem, ko sem se razšel s turško ekipo, najbolj konkretni. Takoj zatem so mi dali neko ponudbo, verjamejo vame, verjamejo v to, da je pred mano še nekaj let dobre košarke, in verjamem, da jim bom to vrnil na parketu. Nismo potrebovali dolgo časa, da smo se dogovorili, in mislim, da je zadovoljstvo obojestransko," pravi Blažič, ki pa je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto.

Oktobra je prestal operacijo hrbta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Potrebujem pripravljalne tekme, da tudi sam sebi še enkrat dokažem, da lahko igram košarko na visoki ravni. Zagotovo je dogajanje vplivalo na samozavest, a ob tem sem lansko sezono izkoristil za to, da sem se pozdravil, malo tudi odpočil, tudi psihično, ker so bile za mano res tri težke sezone tako v klubu kot z reprezentanco. Dobil sem neko svežino, dodatno zagnanost tudi pri samih treningih in mislim, da bo, če bo šlo vse po načrtu, v redu."

Grenak spomin na lansko leto

Tako kot večina reprezentantov tudi on z nekaj grenkega priokusa gleda na zadnje veliko reprezentančno tekmovanje, lansko evropsko prvenstvo, ki se je za Slovenijo nepričakovano končalo v četrtfinalu. "Lansko prvenstvo zagotovo ni bilo najboljše, vsi smo pričakovali drugačen razplet. Mislim, da je bil za vse nas to šok in hkrati motivacija za letos. Vsi smo letos prišli na zbor z enako miselnostjo, da damo vse na treningih, potem pa bodo prišli tudi rezultati na samih tekmah, v kar vsi verjamemo. Verjamem, da je vsak pri sebi že razčistil, potem pa še po pogovoru s selektorjem dobil prepričanje, da lansko leto ni bilo to, kar smo si vsi želeli. Mislim, da je fokus zdaj pravi in da je to edini pravi način, da kaj naredimo," je prepričan izkušeni 33-letni košarkar, ki bo po letu 2014 drugič igral na svetovnem prvenstvu. Takrat je Slovenija osvojila sedmo mesto.

Z reprezentanco bo drugič zaigral na SP. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Na svoje prvo svetovno prvenstvo imam lepe spomine, spomnim se tudi tega, da je Avstralija izgubila eno od svojih tekem, da smo potem v četrtfinalu mi naleteli na ZDA. Igrali smo proti številnim superzvezdnikom in vse skupaj imam v lepem spominu. Je pa letošnja reprezentanca povsem druga zgodba in tega se tudi zavedamo. Cilji so visoki, tako kot vedno, reprezentance so kakovostne, a mi moramo gledati predvsem sami sebe in svojo pripravljenost," pravi Blažič, ki pa v nasprotju s prvenstvom v Španiji tokrat med reprezentančnimi soigralci ne bo imel Eda Murića in Gorana Dragića.

"Tako Gogi kot Edo sta bila za reprezentanco zelo pomembna. Vemo, kaj je Gogi dal slovenski košarki, da je prava legenda, po drugi strani pa je bil Edo Murić res pomemben člen zunaj terena, medtem ko je bil na igrišču vedno pravi borec, znal je ustaviti tudi višje igralce, kar nam bo letos morda manjkalo, a tako pač je. Imamo nekaj mladih košarkarjev in mislim, da nam bo uspelo nadoknaditi njuno odsotnost."

Reprezentanci se bosta pridružila v petek. Foto: Reuters

Se pa zato veseli prihoda novih dveh članov v reprezentanco – Luke Dončića in Vlatka Čančarja, ki se bosta izbrani vrsti pridružila v petek, ko se bodo priprave izbrane vrste po dnevu premora nadaljevale v Ljubljani. "To sta dva ključna igralca, ki bosta nosila to reprezentanco. Zagotovo se bo s tem veliko spremenilo, saj oba predstavljata ogrodje reprezentance, skupaj pa bomo delali za dober rezultat. Mislim, da vsak točno ve, kaj je njegova vloga, in tudi selektor je dal vsem jasno vedeti že pred začetkom priprav, da moramo biti pripravljeni na vse."

