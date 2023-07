Mladi Slovenci po bolezni omagali v drugem polčasu

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je četrtfinale evropskega prvenstva proti Franciji izgubila z 62:81. Ob polčasu so se še držali, saj so zaostajali samo za štiri točke. V sredo so na tekmi osmine finala kljub trebušnim težavam večine reprezentantov prikazali odlično predstavo in s 86:73 ugnali Italijo.

Urban Kroflič Foto: FIBA Člani šestih reprezentanc na evropskem prvenstvu, ki ga gosti srbski Niš, so v torek staknili virusno okužbo. Fiba je potrdila, da so med okuženimi poleg reprezentanc Finske, Grčije, Litve, Španije in Turčije tudi Slovenci, a jih to na pohodu v četrtfinale ni ustavilo. Mladi Slovenci so proti Italiji slavili zahvaljujoč zadnji četrtini, ki so jo dobili z 28:11. Najboljši strelec v slovenski izbrani vrsti je bil z 20 točkami Urban Kroflič, Peter Bandelj jih je dodal 19 (8 skokov), Vit Hrabar pa 16.

Foto: FIBA Slovenci so pred tem v skupinskem delu ugnali Finsko (78:63), zatem so bili zanesljivo boljši še od Češke (89:60), nato pa so morali priznati premoč domačinom Srbom (64:75). V boju za polfinale so igrali s Francijo, ki je bila zanesljivo uspešna na vseh tekmah prvenstva. Z visoko razliko so premagali Švede (86:48), Izrael (83:70), Litvo (92:69) in Poljsko (94:54).

V prvem polčasu tekme četrtfinala so bili mladi Slovenci še enakovredni Francozom. Zaostajali so za vsega štiri točke. V tretji četrtini pa je nasprotnik naredil razliko (22:10). Francija je na koncu zmagala z 81:62. Pri Sloveniji je bil znova prvi strelec Kroflić, ki je dal 18 točk. Dvomestna sta bila še Blaž Tratar (13) in Hrabar (10).

EuroBasket U18

Slovenska reprezentanca do 18 let: Mark Padjen, Lon Ličan, Rok Popovič, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Peter Bandelj, Nejc Dizdarević, Zak Hostnik, Jure Rener, Filip Pirš, Bine Plut, Blaž Tratar. Selektor: Dejan Gašparin.

