Selitev iz Domžal v Novo mesto

Nova moč v Novem mestu

V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil branilec, organizator igre 25-letni Niko Bačvić, so sporočili iz novomeškega kluba. Bačvić je med letoma 2013 in 2017 nosil dres Radenske Creativ Sobota, potem se je za eno sezono preselil v Slovenske Konjice. Dve leti (2018–2020) je bil član Mesarije Prunk Sežana, naslednji dve leti (2020–2022) pa Ilirije Ljubljana. V pretekli sezoni je nase vnovič opozoril v dresu Helios Suns, s katerimi je igral finale lige NKBM, pokala Spar in lige ABA 2. V regionalni ligi ABA 2 je odigral 16 tekem, v 25 minutah na srečanje je 11,9 točke dodal 2,8 skoka in 4,1 asistence ter 1,8 ukradene žoge.

"Prihod v novomeško Krko pomeni zame korak, če ne kar dva naprej na moji košarkarski poti. Igranje v Krki prinaša nove izzive. Klubu želim pomagati s svojo bojevitostjo, odgovornostjo in z mirnostjo v ključnih trenutkih," je za Krkino spletno stran dejal Bačvić.

"Niko Bačvić je igralec, ki napreduje iz sezone v sezono. Temu primerno pa prevzema tudi odgovornost in kaže svoj potencial. Nanj smo bili pozorni že v lanski sezoni, ko je bil član Heliosa. S svojim pristopom, znanjem, odločnostjo in energičnostjo si je prislužil priložnost v našem klubu. Verjamem, da bo upravičil naše zaupanje," pa je ob ob prihodu novinca povedal direktor kluba Jure Balažič.

