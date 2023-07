Hud udarec za Srbe

Selektor Svetislav Pešić je seznam igralcev za SP objavil danes, na njem pa ni te trojice. V Srbiji so težko pričakovali dokončno odločitev predvsem glede Jokića, ki je bil v prejšnji sezoni lige NBA eden najvidnejših košarkarjev najmočnejše lige na svetu.

"Z Jokićem smo opravili nekaj pogovorov. Fizično in psihično je načet, tako da ni pripravljen prevzeti odgovornosti, kakršno od njega pričakujemo," je pojasnil Pešić na današnji novinarski konferenci in dodal, da je dokončno odločitev, da ga ne bo, Jokić sprejel danes dopoldne. Zaradi napornih klubskih sezon sta tokrat prosto dobila tudi poškodovani Micić in Kalinić. Vloga kapetana bo pripadla Bogdanu Bogdanoviću.

"Tisti, ki so sprejeli vabilo, bodo dobili priložnost, za katero sem prepričan, da se je veselijo. Nimam razloga, da ne bi povedal po resnici, z vsemi igralci sem opravil pogovor in morate vedeti, da so naše prioritete v življenju drugačne, da niso takšne, kot so bile včasih. Žal mi je, tako kot vsem, in malo sem razočaran, tako kot vsi, ker ni nekaterih najboljših igralcev. Naši cilji se ne bodo spremenili, ostajajo isti, za vsako ceno želimo na olimpijske igre in prepričan sem, da so fantje pripravljeni dati vse, kar zmorejo," je bil jasen srbski selektor.

Na srbskem seznamu so Aleksa Avramović, Dušan Beslać, Bogdan Bogdanović, Dejan Davidovac, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz, Nikola Jović, Stefan Jović, Vanja Marinković, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Filip Petrušev, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Alen Smailagić, Boriša Simanić, Nikola Topić in Uroš Trifunović.

Svetislav Pešić Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Brez naturaliziranega košarkarja, znova brez Teodosića

Pešić je na novinarski konferenci za srbske medije med drugim spregovoril tudi o možnosti igranja naturaliziranega košarkarja. "Kar zadeva naturaliziranega košarkarja, trenutno nimamo tujca, ki bi ustrezal položajem, na katerih bi ga potrebovali. Nimam težav s tem, da za reprezentanco igrajo tujci, če izpolnjujejo določene kriterije, konec koncev to počnejo številne reprezentance, od Severne Makedonije do Slovenije in Španije. Košarka je globalen šport, vse se lahko zgodi, a trenutno nismo našli takšnega, ki bi nam ustrezal," je dejal Pešić.

Bolj skop je bil z odgovorom glede možnosti igranja Miloša Teodosića, ki ga je srbski selektor prečrtal že pred začetkom lanskega evropskega prvenstva, ko je odkrito povedal, da mu ne more ponuditi takšnega statusa in položaja, kot ga je imel v reprezentanci pred tem. "O Teodosiću smo že veliko povedali, o tem ni treba več govoriti," je bil redkobeseden 73-letni Srb.

Srbija bo na SP igrala v predtekmovalni skupini B v Manili, tekmeci bodo Južni Sudan, Kitajska in Portoriko.

