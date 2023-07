Množična okužba mladih košarkarjev, tudi Slovencev

Evropsko prvenstvo v košarki do 18 let

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je zanikala informacije, da so se košarkarji in člani delegacij šestih reprezentanc na mladinskem evropskem prvenstvu v Nišu zastrupili s hrano. V izjavi Fiba navaja, da "igralci in člani delegacij šestih ekip kažejo simptome virusne okužbe", med prizadetimi so tudi Slovenci.

Fiba je potrdila, da so med okuženimi poleg reprezentance Slovenije U18 še ekipe iz Finske, Grčije, Litve, Španije in Turčije.

"Natančen vzrok bolezni in diagnoza še nista ugotovljena. Vsi okuženi so pod stalnim nadzorom zdravnikov in lokalnih zdravstvenih ustanov. Fiba, Košarkarska zveza Srbije in lokalni organizatorji bodo še naprej spremljali situacijo in o morebitni spremembi urnika tekem pravočasno obvestili. Fiba vsem želi čimprejšnje okrevanje," je zapisano v izjavi mednarodne zveze.

Vse sredine tekme naj bi odigrali po urniku. Slovence predvidoma ob 20.30 čaka dvoboj osmine finala proti Italijanom.