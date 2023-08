Ta konec tedna nikar v hribe!

Zaradi izrednih razmer (poplave po vsej Sloveniji) in dežja, ki je napovedan še za naslednja dva dneva, Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije, ki pomaga prizadetim, za ta konec tedna odsvetujeta obisk hribov.

Po številnih krajih po Sloveniji zaradi poplav in plazov vladajo izredne razmere, zato so različne dejavnosti v gorskem svetu nepotrebne. Planinska zveza Slovenije v takšnih razmerah odsvetuje obisk gora in hribov. Intervencijske službe, med njimi je tudi osebje Gorske reševalne zveze Slovenije, so močno obremenjene in rešujejo tisto, kar je nujno potrebno. Nekatere so v poplavi celo izgubile svojo reševalno opremo.

"Planinska zveza Slovenije poziva vse, da se v trenutnih razmerah odpoveste dejavnostim v gorah in se ne izpostavljate nepotrebnim tveganjem ter tako še dodatno obremenjujete reševalce in medicinsko osebje," so zapisali na Planinski zvezi Slovenije. Nekatere koče, na primer Planinski dom na Kofcah, so že sporočile, da bodo četrtega in petega avgusta zaprte.

Pri Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki pomaga prizadetim pri poplavah, pa so sporočili: "Opozarjamo, da so na območju Slovenije zaradi vremenskih razmer izredne razmere, in prosimo, da ljudje na območjih, ki jih neurje ni tako zelo prizadelo, ne zahajajo v gore, hribe in na težko dostopne terene."

Ta petek tako tudi na Siolu ne bomo objavili članka iz naše redne rubrike Nasvet za izlet v hribe. V gore vas znova povabimo naslednji petek.