Slovenijo bodo zajele padavine, Arso svari pred naraščanjem rek in hudournikov

Popoldne in zvečer bodo v severni polovici države nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, napovedujejo meteorologi agencije za okolje. Ob tem bi lahko narasle manjše reke in hudourniki, še opozarja Arso, ki je za ranljiva območja izdal rumeno opozorilo. Krajevne padavine bodo ponoči zajele osrednji del države, proti jutru pa predvidoma ponehale.

Do večera bodo Slovenijo zajele padavine, zaradi česar bi nekatere reke lahko znova narasle. Arso je zaradi možnosti razlivanja padavinske in zaledne vode na ranljivih območjih Gorenjske, Zgornje Savinjske doline in Koroške izdal rumeno opozorilo.

💧Popoldne in zvečer lahko ob krajevnih plohah in nevihtah narastejo posamezne manjše reke in hudourniki, zlasti v severni polovici Slovenije.



Prihodnji teden bolj umirjeno vreme in višje temperature

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem se bo ogrelo do 29 stopinj Celzija.

Prihodnjih deset dni bo vreme veliko bolj umirjeno, verjetnost večjega dežja pa bo zelo majhna, napovedujejo na Arso. Temperature bodo znova bolj poletne, povzpele se bodo nad 30 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili okoli 34 stopinj Celzija.