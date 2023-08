V cerkvah po vsej Poljski bodo zbirali denar za Slovence, prizadete v poplavah

15. AVGUST NA POLJSKEM 🇵🇱 NARODNI DAN SOLIDARNOSTI S SLOVENIJO 🇸🇮 v torek, na slovesnost Marijinega vnebovzetja, bodo v cerkvah po vsej PL potekale nabirke sredstev za slovenske prebivalce, ki so jih prizadele poplave. K pomoči spodbuja @Abp_Gadecki @CaritasPolska @EpiskopatNews pic.twitter.com/gfgscHzJQs — PLinSlovenia (@PLinSlovenia) August 11, 2023

V Slovenijo, ki se spopada s posledicami katastrofalnih poplav, še naprej prihaja pomoč iz tujine. Danes je tako pomoč prispela iz Nemčije, Ukrajine, Slovaške, Italije ter Bosne in Hercegovine. Pomoč vključuje predvsem težko mehanizacijo z osebjem. Nadaljnjo pomoč pa je ponudila tudi Madžarska.

V četrtek sta v Škofjo Loko prišli tudi delegaciji iz Italije in Poljske, da sta opravili pregled mostov, ki jih bodo v okviru meddržavne pomoči sanirali. Tudi Slovenska karitas je prejela veliko pomoči od tujih Karitas. Materialno pomoč, predvsem razvlažilce zraka, so ali še bodo prejeli iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Italije in Poljske, poroča STA.

Nemci postavljajo most na Prevaljah

Nemčija je v Slovenijo napotila dva montažna mostova in ekipo za pomoč pri njihovi postavitvi. Kot je danes sporočila uprava za zaščito in reševanje, je nemški konvoj s 27 vozili z enoto 45 pripadnikov nemške službe za tehnično pomoč začel postavljati začasni montažni most na Prevaljah, ki bo predvidoma do nedelje povezal odrezani del mesta z območjem, kjer živi več sto ljudi.

Ukrajina je Sloveniji dobavila pet bagrov in 14 drugih vozil z ekipami, ki jih bodo uporabili v Zgornji Savinjski dolini, piše na spletni strani vlade.

"Ukrajina zagotavlja humanitarno pomoč Sloveniji za odpravo posledic hudih poplav. Včeraj sem podpisal ustrezen ukaz. Pomagamo svojim prijateljem tudi takrat, ko smo doma v vojni. Solidarnost deluje v obe smeri," je danes na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Iz Italije pa sta prispela dva montažna mostova

V Zgornjo Savinjsko dolino prihaja tudi šest bagrov iz Bosne in Hercegovine. Iz Slovaške so prispeli štirje bagri z ekipo, ki pomagajo na območju Rečice ob Savinji. Pomoč s težko mehanizacijo na prizadetih območjih v Savinjski dolini sicer zagotavljajo tudi enote iz Hrvaške, Francije, Nemčije in Avstrije, je danes na omrežju X zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Iz Italije pa so prispeli dva montažna mostova z ekipo ter dva bagra in 15 dodatnih vozil, ki po navedbah predsednice republike že pomagajo v Škofji Loki.

Nadaljnjo pomoč Madžarske je danes ponudil tudi državni sekretar v kabinetu madžarskega premierja Zoltan Kovacs. Ta je na omrežju X naznanil, da je Madžarska pripravljena zagotoviti pomoč, ki vključuje 22-člansko potapljaško ekipo, opremljeno s terenskimi vozili in čolni, šest črpalk z operativnim osebjem, dva bagra, dva smetarska tovornjaka, dva tehnična strokovnjaka ter vreče s peskom in različno opremo za zaščito pred poplavami. "Pomoč bo poslana, ko jo bo Slovenija sprejela," je še dodal.

Pomoč so Sloveniji doslej ponudile oziroma napovedale tudi Španija, Češka, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, ZDA, Izrael pa tudi EU, piše na spletni strani vlade.